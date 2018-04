Podemos sospecha que el PNV ya ha negociado de forma "oculta" con el PP su respaldo a los Presupuestos Generales

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha criticado las "evasivas" del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a la hora de pronunciarse sobre si descarta o no apoyar los Presupuestos Generales del Estado, y ha expresado su "sospecha" de que la actitud de la formación jeltzale se debe a que ésta ya ha negociado con el PP, de forma "oculta", su respaldo a los PGE.

Martínez ha censurado, en una rueda de prensa en Vitoria, la posición mantenida este martes por Ortuzar en una entrevista radiofónica, en la que el líder del PNV ha afirmado que cree que todavía es posible que los PGE salgan adelante.

Ortuzar ha explicado que "hay tiempo" para dejar sin efecto la suspensión de la autonomía de Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución, que es la condición previa que ha fijado el PNV para negociar con el PP su posible apoyo a los Presupuestos Generales.

El secretario general de Podemos Euskadi ha lamentado que Ortuzar no haya aprovechado la entrevista "para decir que no es posible apoyar estos Presupuestos", y que, en lugar de aclarar la posición de su partido, haya optado por responder con "evasivas".

RECORTES "INACEPTABLES"

Martínez considera que el PNV --cuyos votos resultan decisivos para la aprobación o rechazo de los PGE-- no debería respaldar las cuentas elaboradas por el Gobierno central, y que este rechazo debería producirse, "no sólo por el artículo 155", sino porque el proyecto presupuestario presentado por el gabinete de Mariano Rajoy "mantiene las pensiones precarias, no garantiza los derechos laborales de los funcionarios y mantiene unos recortes inaceptables".

El máximo responsable de Podemos Euskadi ha lamentado que el presidente del PNV tampoco haya aclarado si su partido presentará o no una enmienda de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales. "Ha retorcido las palabras de todas las maneras posibles para dejar abierto el camino de la negociación y para poder hacer lo que sospechamos: acordar los Presupuestos con el PP, independientemente del artículo 155 que utilizar con excusa", ha reprochado a Ortuzar.

A su juicio, las inversiones para Euskadi que se recogen en el proyecto de PGE han sido elaboradas "a medida del PNV", dado que este partido ha estado negociando "de manera oculta y por detrás" con el PP.

Lander Martínez ha advertido a la formación liderada por Ortuzar de que este jueves tendrá "una nueva oportunidad" de "retratarse" en el debate que se producirá en el Parlamento Vasco sobre una iniciativa de Elkarrekin Podemos referida a las "precarias pensiones" que se recogen en los PGE. "Esperemos que aclaren su postura y que esta sea un 'no' a unos Presupuestos que, por mucho que lo intenten, no son buenos para Euskadi".