Podemos censura que PNV condicione el apoyo a los presupuestos al 155 y no a "una mejora de las pensiones mínimas"

El secretario de Acción Política de Podemos Euskadi, Sergio Campo, ha criticado que el PNV mantenga que "con el 155 es imposible pactar unos presupuestos con Rajoy", en vez de asegurar que "nunca más va a apoyar unos presupuestos generales del Estado si no conllevan una mejora de las condiciones de la vida de la gente y de las pensiones mínimas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Campo ha advertido de que los presupuestos de 2017, "posibles gracias al apoyo del PNV a Rajoy", han sido "los de la subida del 0,25% a las pensiones, los que no destinaban fondos suficientes para la violencia machista, los que han puesto en riesgo los derechos del funcionariado vasco, los que no han impedido que las condiciones laborales de la Educación vasca no se vean afectadas por los recortes de Madrid".

Por ello, ha instado a entender que a "esa ola recentralizadora, de regresión democrática, rancia y conservadora" en el Estado "no se le puede hacer frente como plantea el PNV", que en el Aberri Eguna venía a decir que "casi es mejor quedarnos con un PP débil que no con un Ciudadanos fuerte", algo que para Sergio Campo es "un error total para la ciudadanía vasca".

El dirigente de Podemos ha censurado que el PNV advierta de que "con el 155 es imposible pactar unos presupuestos con Rajoy", cuando, a su juicio, lo que debería decir es que "ni con el 155 ni con una subida miserable de las pensiones mínimas, ni sin un compromiso contra la violencia machista a través del pacto de Estado, ni sin garantizar los derechos del funcionariado vasco".

"EL ERROR DE DAR OXÍGENO"

"Decir que nunca más va a apoyar unos presupuestos generales del Estado si no conllevan una mejora de las condiciones de la vida de la gente y una mejora clara de las pensiones mínimas", ha insistido.

A su entender, "la alternativa" a que no haya presupuestos es "construir mayoría alternativas". "El error fue dar oxígeno a un gobierno como el de Mariano Rajoy", ha planteado.