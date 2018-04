Podemos "no cierra ninguna puerta", pero cree que el acuerdo sobre un nuevo sistema de autogobierno deber ser plural

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha asegurado que su partido "no cierra puerta alguna" respecto a los acuerdos que se puedan lograr sobre un eventual cambio del estatus político de Euskadi, aunque ha reiterado que lo "ideal" sería que los avances en esta materia incluyeran, al menos, al PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE, puesto que el PP "no está por la labor".

Martínez, en una rueda de prensa en Vitoria con motivo de una reunión entre Podemos y Equo Euskadi, se ha referido a los trabajos de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, en la que se analiza un posible cambio del estatus político de la comunidad autónoma.

El líder de Podemos Euskadi ha afirmado que no cree que el acuerdo al que se pueda llegar en este grupo de trabajo se base en "la imposición de una mayoría sobre una minoría".

Aunque ha rechazado cerrar "puerta alguna" respecto a los acuerdos que se puedan alcanzar en la ponencia, ha subrayado que a la hora de lograr un estatuto "con más derechos sociales y con más capacidad de decidir", lo "ideal" sería contar con el mayor número de formaciones políticas posible.

"NO ESTÁ POR LA LABOR"

No obstante, ha reconocido que el PP --que no considera prioritario reformar el Estatuto actual-- "no está por la labor" de modificar el marco de autogobierno de Euskadi, por lo que ha considerado que el "punto de partida" para modificar el estatus político de Euskadi debería ser "bastante más plural" que un acuerdo entre PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, de forma que el PSE no quedara "excluido".

En todo caso, ha subrayado que esta es la opinión de su partido respecto al inicio del proceso para el cambio del sistema de autogobierno, dado que "es muy prematuro plantear ahora cuál puede ser el punto final".

CONFLUENCIA

Por otra parte, Lander Martínez se ha referido al encuentro mantenido entre su partido y Equo, que forman, junto a IU-Ezker Anitza, el grupo Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco.

Martínez ha recordado que más del 90% de los militantes de Podemos Euskadi han respaldado repetir una alianza de este tipo en las elecciones municipales y forales de 2019, y ha mostrado su deseo de que "respetando los tiempos" del resto de partidos implicados, sea posible alcanzar un acuerdo "lo antes posible".

Por su parte, el coportavoz de Equo Euskadi Ramón Sánchez ha destacado que la colaboración desarrollada hasta ahora entre su partido y Podemos ha tenido resultados "muy positivos". En todo caso, y aunque ha explicado que parece existir un "consenso amplio" para reeditar esta fórmula, ha recordado que la decisión la han de adoptar las bases del partido.