Podemos dice que continúa "abierto el canal" de negociación presupuestaria y ve "posibilidades de trabajar" un acuerdo

El secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afirmado que "se mantiene abierto el canal" de negociación de los presupuestos de 2020 con Gobierno Vasco, un trabajo en el que hay "avances" y hay "posibilidad de trabajar" un acuerdo. Asimismo, ha rechazado las críticas a su posible apoyo a las cuentas del parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, al que ha recordado que fue "el gran valedor de la negociación presupuestaria" el pasado año.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha explicado que, en los encuentros que se han producido en la negociación de los presupuestos con el Ejecutivo vasco, se han producido "avances" en materias como cambio climático y políticas feministas.

"Ahora toca trabajar y estamos intercambiando documentos en lo que consideramos una parte vital y necesaria para este presupuesto: el escudo contra la crisis para las familias, jóvenes y trabajadores y empresas, que permita protegernos de una futura crisis que se está anunciando ya y que excluiría a mucha gente socialmente", ha señalado.

Martínez ha advertido de que se requiere de "un trabajo intenso, profundo" y ha añadido que para poder cuantificarlo "habrá que esperar un poco a que avancemos en propuestas". Según ha recordado, su formación hizo una propuesta inicial cifrada en 350 millones y, a medida que se vaya negociando, "se irá ajustando a las necesidades de ambos grupos" si finalmente se puede alcanzar un acuerdo.

El dirigente de Podemos ha afirmado que "hay posibilidades de trabajar" un acuerdo y, "a día de hoy", la voluntad de su formación es "seguir negociando con Gobierno Vasco". En palabras de Martínez, "el canal se mantiene abierto" y hay "un trabajo intenso". Además, ha subrayado que las propuestas de Elkarrekin Podemos "son buenas" porque tocan "ejes vitales" que "nadie negaría".

Por otro lado, ha rechazado las críticas efectuadas este pasado jueves por el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova, que denunció el apoyo a los presupuestos de un partido "de derechas".

"A mí que me diga eso Iker Casanova, que el año pasado fue el gran valedor de la negociación presupuestaria de EH Bildu con PNV, no me vale", ha señalado Lander Martínez, que ha opinado que la formación soberanista "habrá evaluado este año que no considera apropiado negociar con el Gobierno Vasco o que han visto que Elkarrekin Podemos tenía una propuesta mejor y que no tenían mucho margen para negociar".

El secretario general de Podemos, que ha destacado que EH Bildu ha propuesto "una serie de medidas que ni siquiera están cuantificadas", ha criticado también que se dé "por hecho" el respaldo de su partido a las cuentas.

En esta línea, ha insistido en que "hay que esperar un poquito porque cualquiera que conozca un proceso presupuestario sabe que las negociaciones llegan hasta el último minuto y que es difícil poner de acuerdo a grupos políticos que, en algunas cuestiones, pueden tener opiniones diferenciadas". Por ello, ha abogado por "cautela, trabajo y un poquito de discreción".

NEGOCIACIONES NO SUPEDITADAS

Finalmente, preguntado si la postura de Podemos sobre las cuentas vascas está condicionada por la negociación de la investidura en el Estado, ha recordado que la negociación presupuestaria vasca comenzó "mucho antes de que se supiera que iba a haber elecciones en Madrid".

Tras indicar que hay "un contexto político que exige a las fuerzas políticas ponerse de acuerdo" porque los demanda la ciudadanía, ha apuntado que "se pueden llegar a acuerdos en Madrid y se pueden llegar a acuerdos en Euskadi", pero no "supeditados unos a otros". "Desde luego, nosotros no entendemos que la política vasca se haga de esa manera", ha concluido.