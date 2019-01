La Policía Municipal de Bilbao recogió 12 denuncias en 2017 y 2018 por ocupación ilegal de pisos en San Francisco

La Policía Municipal de Bilbao recogió seis denuncias en 2017 y otras seis en 2018 por ocupación ilegal de viviendas en la zona de San Francisco, pero ninguna de ellas estaba relacionada con los denominados 'narcopisos' o el tráfico o consumo de drogas, según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro.

Tomás del Hierro ha trasladado estos datos en el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Bilbao, durante el debate de una moción presentada por el PP en la que se solicitaba la "identificación y cierre" de los 'narcopisos' existentes en el barrio de san Francisco.

Finalmente ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de gobierno, que ha sido rechazada por Udalberri, mientras que el resto de la oposición se ha abstenido, en la que se insta a la Junta de Gobierno a seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico allí donde éste se produzca dentro de la Villa".

En la defensa de su moción, el concejal del PP, Oscar Fernández Monroy, ha criticado que "ocho meses después" de la firma del Pacto por la Seguridad, "los delitos han aumentado un 8% en Bilbao, y un 18% en san Francisco", y en 2017 y 2018 "se han recogido 12 denuncias por la ocupación ilegal de vivienda".

Fernández Monroy ha instado al área de Seguridad Ciudadana a "tomar cartas en el asunto y defender los intereses de ciudadanos y propietarios", porque la existencia de 'narcopisos' en San Francisco "está poniendo en riesgo la convivencia, la regeneración social, económica y urbanística del barrio, así como la cohesión de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala".

Se trata, a su juicio, de "un problema ante el que no puede permanecer ajeno el Ayuntamiento". En ese sentido ha advertido de que "la firma de un pacto' per se', si no se ponen y se desarrollan medidas, no soluciona los problemas", y "la realidad de los narcopisos es que hay vecinos obligados a tapiar sus viviendas y a colocar puertas anti ocupas".

Por ello, ha pedido la "identificación y cierre de los narcopisos", porque "es un problema de salud pública, pero también de orden público de primer nivel".

El portavoz de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Ladhou, ha considerado que la mejora en el barrio de San Francisco "no pasa únicamente por aumentar el número de agentes de Policía o la instalación de videovigilancia", ya que "estas medidas pueden ayudar, pero hasta que no se acometa una intervención integral en el barrio, lo que se haga no serán más que parches".

Según ha dicho, San Francisco "necesita una intervención urbanística urgente que mejore la propia calle y las zonas de esparcimiento del barrio, una intervención social que ayude a las personas en riesgo de exclusión que residen allí y unas políticas de inserción que dejen de convertir la zona en un gueto".

La portavoz de Udalberri Bilbao en Común, Carmen Muñoz, ha acusado al PP de hacer "un uso partidista de la seguridad ciudadana que contradice lo firmado en el Pacto por la Seguridad", y ha recordado que la competencia sobre el tráfico ilícito de drogas es competencia de la Ertzaintza y no de la Policía Municipal, la cual sólo interviene en algunos supuestos.

Muñoz ha señalado que las preocupaciones de los colectivos del vecindario son "la desigualdad social, la integración o la pobreza real que afecta a algunas personas del barrio de San Francisco" y ha dicho que la solución a lo que el PP denomina 'narcopisos' "supera con creces la mera intervención policial", porque, entre otras cosas, la acción policial "efectiva sin otros apoyos sociales, lo que origina es el desplazamiento del problema".

Por todo ello, ha defendido abordar la problemática "de forma integral" y ha señalado que en este asunto "tiene mucho más que decir el área de acción social que la de seguridad ciudadana".

La edil de EH Bildu, Izaskun Guarrotxena, ha considerado necesario actuar en el barrio de San Francisco, pero ha rechazado que nos encontremos ante un "fenómeno de narcopisos como se nos vende", aunque "sí que existe un problema" de "tráfico de drogas".

Guarrotxena ha criticado el "abandono institucional" que sufre este barrio, y ha considerado necesaria una "intervención pública" de las distintas administraciones vascas, así como "un plan integral de regeneración" donde todas las instituciones, "con la responsabilidad que le corresponde a cada una, lleven adelante las medidas necesarias con la situación concreta que están viviendo en el barrio".

OCUPACIÓN ILEGAL

En su respuesta a los grupos, el concejal de Seguridad Ciudadana, Tomás del Hierro, ha indicado que a la vista de las denuncias recogidas o los atestados realizados por la Inspección de Policía Judicial en 2017 y 2018 por delitos contra la salud pública y tráfico de drogas en la zona de San Francisco, "ninguna tiene relación con la denominación" de 'narcopisos', pero "sí hay constancia de delitos por usurpación de viviendas o inmuebles; en concreto, seis denuncias en 2017 y otras seis denuncias en 2018, no existiendo constancia de que éstas están relacionadas con el tráfico o el consumo de drogas".

Tras advertir que él no va a dar "ni listas ni información policial discreta, porque se trabaja así", Del Hierro ha afirmado que en este barrio "han bajado los delitos" y, en cuanto a actuaciones policiales, ha destacado "los 430 kilos de hachís intervenidos en 2017, que dieron lugar a otros 450 kilos para desmantelar en París a la misma célula".

También ha intervenido el alcalde, Juan Mari Aburto, para asegurar que la Policía Municipal, a través de su unidad de drogas, "intervendrá en todos y cada uno de los momentos en los que conozca que hay o se está cometiendo un delito en el ámbito del tráfico de drogas".