La Ponencia espera aprobar este viernes las bases para la actualización del autogobierno vasco

Fuentes parlamentarias han informado de que Elkarrekin Podemos no ha recibido a tiempo las aportaciones del resto de grupos para elaborar la versión definitiva de la propuesta de acuerdo respecto a la Base VI relativa a los derechos y deberes y, por ese motivo, el debate no se ha podido celebrar.

Asimismo, en la reunión de este martes también estaba previsto que se presentara el documento de síntesis elaborado por el PNV, relativo a la reforma del Estatuto, Disposiciones, relaciones con la Unión Europea y relaciones internacionales. Sin embargo, el texto tampoco se ha completado, al no haber recibido las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.

Los partidos han acordado que la próxima reunión de la ponencia se celebre este viernes 6 de julio, con el objetivo de dejar aprobadas las bases para la posible actualización del autogobierno de Euskadi antes de encargar a un grupo de expertos la redacción de un texto articulado.

En la próxima reunión se deberán abordar los dos documentos que este martes no han podido ser debatidos, junto a las disposiciones adicionales que debe presentar cada grupo. Elkarrekin Podemos y PSE-EE también tienen previsto presentar sus votos particulares a aquellas materias que han sido aprobadas sin su respaldo y el PP todavía no ha decidido cuándo va a presentar su voto particular.

En las últimas semanas, PNV y EH Bildu han acordado las bases para el preámbulo, el título preliminar, el apartado sobre competencias y el reparto de poderes y en el régimen económico y financiero que podría incluir un futuro texto sobre el estatus político de Euskadi.