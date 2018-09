Ramiro González defiende que la ampliación de Miñano es "necesaria y estratégica" para Álava

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha defendido este martes que la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano "es necesaria" y "estratégica para Álava", ya que permitirá al Territorio "disponer de suelo urbanizable en el que se puedan instalar empresas", ya que en la actualidad "ni en Miñano ni en ningún otro parque de Álava disponemos de superficie de suelo para una empresa que venga con una demanda de ocupación de suelo realmente relevante".

En la rueda de prensa posterior al consejo de la Diputación, González ha sido preguntado por el emplazamiento que han hecho este martes Eh Bildu, Podemos e Irabazi al gobierno foral para que paralice el contrato de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano ante las presuntas irregularidades que se han detectado en la adjudicación del mismo a la empresa Stoa, implicada en la presunta trama de corrupción del 'caso De Miguel'.

González ha pedido que los "intereses electorales no interfieran" en una ampliación que sí considera "necesaria", ya que "cada vez son más las empresas que se están interesando en instalarse en Álava". "Álava es un territorio atractivo para la inversión; cada vez más", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que Miñano solo tiene el 25% de su suelo libre y ha detallado que "ni en Miñano ni en ningún otro parque de Álava disponemos de superficie de suelo para una empresa que venga con una demanda de ocupación de suelo realmente relevante".

"La parcela más grande de la que disponemos ronda los 65.000 metros cuadrados. Si una empresa acude a Álava con una necesidad de instalación que suponga una cantidad de suelo verdaderamente importante, ahora mismo no tiene suelo en Miñano pero tampoco en ningún otro parque de Álava", ha insistido.

Asimismo, ha explicado que los procesos de desarrollo urbanístico son "tremendamente lentos" de forma que si hubiera una empresa que quisiera instalarse en Miñano sin esa ampliación, "tendría que esperar años". "Ninguna empresa va a esperar años", ha defendido.

Por ello, ha defendido que es "estratégico para Álava" disponer del Parque Tecnológico de Miñano con una cantidad de suelo suficiente para que "empresas importantes, innovadoras, lideres, tractoras en su sector se puedan instalar, y más en un momento en el que estamos viendo cómo las empresas se interesan y quieren instalarse en nuestro territorio".

También ha recordado que en el año 2013, una mayoría política del Ayuntamiento de Vitoria consideró necesaria esta ampliación, en un momento de "crisis" económica.

Respecto al hecho de que la petición de paralización haya sido presentada por EH Bildu, Podemos e Irabazi, Ramiro González cree que se trata de una posición "coherente" porque "son los grupos que ya se opusieron a que se le otorgara la Medalla de Álava a la empresa Michelin".

"Esos tres grupos son contrarios a la empresa, está en su ADN pero la responsabilidad de una Administración, la necesidad de impulsar riqueza y empleo, nos obliga a trabajar para conseguir ofrecer a las empresas que se quieran instalar en nuestro Territorio las mejores condiciones", ha defendido.

"ES NECESARIO"

Ramiro González ha afirmado que considera necesaria la ampliación del Parque Tecnológico para que Miñano "disponga de suelo clasificado como suelo urbanizable en el que se puedan instalar empresas". "Creo que es necesario", ha insistido.

Preguntado sobre si sería posible llevar a cabo la ampliación del Parque sin el citado contrato, González ha dicho no poder contestar a la pregunta al no conocer "los detalles" del contrato. "No soy gestor del Parque Tecnológico y no conozco los detalles ni de ese contrato ni del procedimiento judicial", ha señalado.

No obstante, ha recordado que desde el año 2008 y 2009 han pasado diferentes responsables públicos por el Gobierno Vasco, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Vitoria, y ha recordado que durante cuatro años, tanto la institución foral como el consistorio tenían gobiernos del mismo color político --sin citar al PP-- sentados en el consejo de Administración del Parque y que no plantearon la paralización del contrato. "Desconozco los motivos por los que no lo hicieron y sí lo hacen ahora", ha señalado.

Para González, el debate no se tiene que situar en el contrato sino en la postura de las formaciones políticas que se oponen a la ampliación de Miñano. "Necesitamos disponer de ese suelo", ha reiterado.

En este sentido, ha recordado que cuando se adoptó la decisión de invertir 9 millones de euros en la playa de vías de Arasur, se planteó "la misma reflexión" que ahora en Miñano, con partidos que dudaban de las inversión al considerar que no había demanda de empresas para instalarse en Arasur. "Era una plataforma logística con serios problemas de ocupación que ahora es atractiva y en la que se instalan las empresas", ha defendido.

Finalmente, ha defendido la necesidad de actuar "con responsabilidad aunque haya oposición a los proyectos". "Soy partidario de permitir la ampliación del parque sobre la normativa urbanística, no hablamos de hacer construcciones mañana sino de que se permita la instalación de empresas", ha indicado.