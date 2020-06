El estreno mundial de 'Rifkin's Festival', la nueva película de Woody Allen, inaugurará el Festival de San Sebastián

El estreno mundial de la nueva película de Woody Allen, 'Rifkin's Festival', inaugurará, fuera de concurso, la 68 edición del Festival de San Sebastián el próximo 18 de septiembre en el Auditorio Kursaal de la capital guipuzcoana.

El largometraje, producido por The Mediapro Studio, Gravier Productions y Wildside, fue rodado el pasado verano en San Sebastián y otras localidades de Gipuzkoa, según ha recordado el certamen cinematográfico donostiarra.

El filme narra la historia de un matrimonio estadounidense que acude al Festival de San Sebastián y "queda prendado del festival, de la belleza y encanto de la ciudad y de la fantasía del mundo del cine". Ella tiene un affaire con un director de cine francés y él se enamora de una española residente en la ciudad.

Esta comedia romántica, escrita y dirigida por Woody Allen, cuenta en su reparto con Elena Anaya -'Wonder Woman', 'La piel que habito'-, Louis Garrel -'J'accuse' (El oficial y el espía), 'L'homme fidèle' (Un hombre fiel)-, Gina Gershon -'The Insider' (El Dilema)-, Sergi López -'A Perfect Day' (Un día perfecto), 'El laberinto del fauno'-, Wallace Shawn -'Radio Days' (Días de radio), 'Princess Bride' (La princesa prometida), 'Marriage Story' (Historia de un matrimonio)-, y Christoph Waltz -'Spetcre', 'Django Unchained' (Django desencadenado), 'Inglourious Basterds' (Malditos bastardos), filmes por los que ha logrado dos Oscar-.

SEGUNDA VEZ

Se trata de la segunda vez que Allen inaugura el Festival de San Sebastián, tras la apertura en 2004 con 'Melinda and Melinda' (Melinda y Melinda). Ese año el Zinemaldia le entregó el Premio Donostia y dedicó una retrospectiva a su obra, 'Conocer a Woody Allen'.

La relación con el cineasta neoyorquino se remonta a finales de los 70, cuando películas como 'Manhattan' (1979), 'Zelig' (1983) o 'Manhattan Murder Mystery' (Misterioso asesinato en Manhattan, 1993) se proyectaron tanto en la Sección Oficial fuera de competición como en secciones paralelas.

En 1995 la recién nacida Zabaltegi se inauguró con 'The Purple Rose of Cairo' (La rosa púrpura de El Cairo). En los últimos años, varios de sus filmes han sido programados en Perlak: 'Match Point' (2005), 'Vicky Cristina Barcelona' (2008, con la que volvió a visitar el Festival, acompañado de Javier Bardem y Penélope Cruz), 'Whatever Works' (Si la cosa funciona, 2009) e 'Irrational Man' (2015).

Rifkin's Festival es la cuarta colaboración entre Mediapro y el director y guionista después de que la compañía española produjera Midnight in Paris (2011), You Will Meet a Tall Dark Stranger (Conocerás al hombre de tus sueños, 2010) y Vicky Cristina Barcelona (2008), filmes que lograron dos Premios Oscar, entre otros muchos reconocimientos y galardones. La película será distribuida en España por TriPictures, y The Mediapro Studio Distribution se ocupará de las ventas internacionales.