Rubén Múgica denuncia el "desdén y menosprecio" de los gobiernos nacionalistas hacia las víctimas del terrorismo

"No hay más que recordar aquel lehendakari que tuvimos, Juan José Ibarretxe, que se echó en manos de la manada Batasuna en Estella y con eso creo que está todo dicho sobre cómo ha sido el trato de los gobiernos nacionalistas hacia las víctimas del terrorismo, antes, en aquella época y también después", afirma Múgica ,en un vídeo publicado por Covite en una red social.

Además, critica que los ejecutivos nacionalistas adornan todo con un lenguaje en el que "debe primar una cosa que se llama la paz, no se sabe para qué guerra, porque aquí no ha habido nunca ninguna guerra, sino una persecución autoritaria; y el lenguaje presidido por la reconciliación, que es algo así como muy bonito, no se dice lo que las víctimas del terrorismo les hemos hecho a los terroristas, porque evidentemente nada hemos hecho".

En definitiva, reprocha que se trata de un lenguaje "casposo, pomposo, pero al final lo que se pretende es ocultar la realidad de lo que ha ocurrido en esta tierra durante tantas décadas".

Cuando se cumplen 23 años del asesinato de su padre a manos de la banda terrorista, Rubén Múgica indica que de los asesinos de su padre, prácticamente todos cumplen condena.

"Hay uno en concreto, --precisa-- Valentín Lasarte, nacido y que vive en San Sebastián, excarcelado. Tiene a sus espaldas siete u ocho asesinatos, contando el de mi padre. Se pasea tranquilamente por las calles de San Sebastián después de haber rellenado un formulario en la prisión y casualmente hace una semana lo vi aquí, paseando por el centro de la ciudad con total tranquilidad".