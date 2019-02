SOS Racismo denuncia controles de pasaporte y residencia a pasajeros en la estación de autobuses de San Sebastián

En rueda de prensa en San Sebastián, portavoces de SOS Racismo Gipuzkoa y la Red Ciudadana de Acogida han explicado que el pasado 13 de diciembre de 2018 el tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia "por la cual establece que una empresa de autocares de línea que atraviese una frontera interior Schengen no puede controlar el pasaporte o el permiso de residencia de los pasajeros antes de cruzar la frontera interior".

Según han indicado, "el origen de esta resolución está en un litigio iniciado en Alemania donde, según su Ley nacional, los transportistas están obligados a pedir que los viajeros que realizan viajes entre países tengan el pasaporte y el resto de documentos necesarios para transitar o residir en otro país".

Además, han señalado que en la estación de autobuses de San Sebastián, "repetidamente", se llevan a cabo, "incluso con posterioridad a esta sentencia", estos controles.

En este contexto, han señalado que "no corresponde a estas empresas realizar este tipo de controles; en todo caso sería la policía de fronteras la encargada de realizarlos", a lo que han añadido que "la comprobación del pasaporte o documento de viaje no es un control de fronteras por la sencilla razón de que la estación de bus no es un puesto fronterizo".

A su juicio, "no cabe por tanto alegar que el control de pasaportes forma parte de una suerte de colaboración con la policía de fronteras". Por ello han considerado "necesario" que las empresas de transporte por carretera de autocares "dicten las recomendaciones necesarias para que cese el control de pasaportes y documentos de viaje dado que este control es contrario al derecho de la Unión Europea".

Finalmente, han anunciado que remitirán "una comunicación en este sentido a estas empresas para que cesen en esa práctica" y, de no hacerlo, iniciarán "los trámites legales correspondientes para el cumplimiento de la sentencia".