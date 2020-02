Salud envía un mensaje de tranquilidad con el coronavirus: "En Euskadi no hemos tenido ningún caso positivo"

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha querido enviar en primera persona un "mensaje de tranquilidad" en medio de la psicosis global en torno al coronavirus. Han sido tres las ideas. Una, que "en Euskadi no hay ningún caso positivo" y que hay más riesgo de contagio de gripe común que de la nueva enfermedad. Dos, que en la mayoría de casos "no tiene gravedad" y "se pasa como una simple gripe". Y, tres, que la mejor medida de prevención es lavarse las manos con regularidad. "Las mascarillas no sirven", ha apostillado Murga ante los acopios que se están produciendo.

📄 La consejera de Salud, Nekane Murga, da una serie de recomendaciones generales para prevenir el coronavirus. pic.twitter.com/nzku6Kcplr — eldiarionorte (@eldiarionorte) February 27, 2020

El Gobierno ha reunido este jueves a la mesa interdepartamental creada para analizar la creciente preocupación en torno al coronavirus. Murga, sin embargo, ha enfatizado que no hay ningún caso de contagio en Euskadi y que todas las alertas han sido descartadas, 29 en total y 18 solamente en las últimas 24 horas, básicamente de personas que han viajado al norte de Italia. Sí hay algunos casos de cuarentena preventiva, aunque son pacientes asintomáticos. Esta medida extraordinaria sólo se adopta si se ha viajado a lugares muy concretos de Lombardía o Véneto recientemente.

El Servicio Vasco de Salud ha puesto en marcha un número de atención telefónica para atender dudas. En caso de sospechas de contagio, se envía un equipo al domicilio y en apenas "4 ó 6 horas" se descarta la enfermedad. "Tenemos mucho más riesgo de transmitir gripe que coronavirus", ha razonado Murga, que ha enfatizado que si el sistema afronta anualmente la oleada de gripe claro que podrá contener esta nueva alerta sanitaria.