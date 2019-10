San Sebastián acogerá el Campus NPLD-Coppieters 2019 sobre la activación social de las lenguas minoritarias

El Palacio Miramar de San Sebastián acogerá los próximos días 17 y 18 la segunda edición del Campus NPLD-Coppieters, que tendrá como tema central la activación social de las lenguas minoritarias. La capital guipuzcoana se convertirá en "el lugar de referencia europea" en lo referente al impulso del uso de las lenguas no hegemónicas, reuniendo a representantes de comunidades lingüísticas como el catalán, friulano, frisón, galés, gallego, ladino, bretón, sueco, irlandés y euskara.

El Campus NPLD-Coppieters está coorganizado por la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística NPLD, la Fundación Coppieters y el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Gales y la Provincia de Frisia.

Bajo el título 'Activating the social use of minority languages' (Activando el uso social de las lenguas minoritarias), el Campus reunirá durante dos días a representantes de numerosas comunidades lingüísticas: catalán, friulano, frisón, galés, gallego, ladino, bretón, sueco, irlandés y euskara, según ha explicado el Ejecutivo vasco en un comunicado.

El Campus congregará a representantes de diferentes comunidades que tienen responsabilidades en las políticas lingüísticas, así como a diversos agentes que trabajan en el área de las lenguas minoritarias como asociaciones, universidades o centros de investigación.

El objetivo es "presentar y discutir" las experiencias que se están llevando a cabo en distintos lugares en lo que a la activación del uso social de las lenguas minoritarias se refiere. Asimismo, el Campus servirá para "intercambiar buenas prácticas en los ámbitos de la planificación y de la evaluación de las políticas lingüísticas".

En esa línea, el evento se basará en la presentación de distintas experiencias vascas, catalanas y galesas. En la primera parte del Campus las personas participantes presentarán y analizarán la iniciativa 'Euskaraldia' desde varios puntos de vista. En la segunda parte, el catalán será el objeto de estudio, centrándose en su uso en el mundo de los negocios. Para finalizar, se presentarán las experiencias de activación del galés en el entorno familiar a la hora de transmitir la lengua entre distintas generaciones.

Se trata de la segunda edición del Campus NPLD. El primero se celebró en Udine, Friuli (Norte de Italia) el año pasado y tuvo como eje principal la planificación y evaluación de las políticas lingüísticas.

Contó con la participación de 54 representantes de 17 comunidades lingüísticas (irlandés, galés, friuliano, mòcheno, cimbri, ladino de los dolomitas, sardo, euskera, catalán, sueco, finlandés, frisón, corso, occitano, gallego, bretón e italiano) y fue coorganizado por ARLeF (Agencia Regional de la Lengua Friuliana), la NPLD y la Fundación Coppieters, con la colaboración de la Universidad de Udine.

LA RED NPLD

La Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística, NPLD (Network to Promote Lingüistic Diversity) nació a finales de 2007. Su objetivo general es representar los intereses de los hablantes de lenguas constitucionales, regionales y de pequeños Estados de Europa, y reúne gobiernos estatales, autónomos, ONGs y organizaciones que trabajan en el ámbito de la planificación lingüística.

Su objetivo es lograr que los responsables políticos "promuevan la diversidad lingüística como valor transversal y como objetivo de la política de la Unión Europea". Uno de los trabajos realizados por la NPLD durante los últimos años es la 'Hoja de Ruta para la Diversidad Lingüística en Europa', impulsado bajo la presidencia de Euskadi en la red NPLD. El Gobierno Vasco es miembro de pleno derecho desde 2009.