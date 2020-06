San Sebastián ha disfrutado del segundo mayo más cálido desde 1928

Según datos de Aemet, recogidos por Europa Press, mayo de 2020 se ha caracterizado por sus altas temperaturas, ofreciendo un carácter "extremadamente cálido" en los observatorios de Hondarribia (2,2º C por encima de la media del periodo 1981-2010), del Aeropuerto de Loiu (2,4º C más que la media) y en el Aeropuerto de Foronda (2,2º C más que la media). Además, ha sido "muy cálido" en Igeldo (con 2,4º C más).

Respecto a las precipitaciones, el pasado mes ha presentado un superávit de lluvias, clasificándose como "muy húmedo" en los aeropuertos de Foronda y Hondarribia, y de "húmedo" en San Sebastián. Por contra, en Bizkaia ha habido un déficit hídrico, por lo que ha sufrido un mayo "seco".