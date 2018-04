Sanciones retiradas y maltrato animal: doble investigación a cazadores infractores en Álava

La Fiscalía mantiene una doble línea de investigación en torno a supuestas irregularidades por parte de la Diputación de Álava en la tramitación de sanciones a cazadores, según ha informado la Cadena Ser. Por un lado, y a raíz de las diligencias abiertas en 2017 tras la denuncia de un guarda forestal, estudia si se ha producido prevaricación o tráfico de influencias por parte de la Administración en la retirada o rebaja de sanciones impuestas a infractores. Por otro lado, se han derivado una docena de expedientes a un juzgado al entender que hay indicios de posibles delitos de caza ilegal, furtivismo y maltrato animal.

El caso se originó hace un año. Un guarda forestal denunció que muchos de los expedientes que abría a cazadores acababan bien archivados o bien rebajados sustancialmente. Según datos oficiales en poder de las Juntas Generales, entre 2014 y 2016 -el período investigados-, d e las 180 denuncias interpuestas casi la mitad no prosperaron: 86 fueron sobreseídas, archivadas, caducadas o no iniciadas. Además otras 18 sanciones fueron rebajadas de grado: 13 de muy grave a grave y 5 de grave a leve.

Varias fuentes entrevistadas por la citada emisora de radio coinciden en que los infractores, en ocasiones, no ocultan su tranquilidad ante las sanciones al considerar que no tendrán recorrido. "Tengo conocidos en Diputación y se moverán para que estas denuncias no prosperen", indicó uno de los cazadores al denunciante. Otro testimonio se expresa en los mismos términos.

El diputado general, Ramiro González, ha manifestado esta semana que "desde el principio ha habido plena colaboración con la Fiscalía en esta materia". "Se ha puesto a su disposición toda la información solicitada, y se está en contacto con ella", ha declarado preguntado por las investigaciones abiertas.

González, asimismo, destacó que Álava ha introducido cambios en la tramitación de los expedientes para corregir las irregularidades, para "cambiar la dinámica que existía en esta cuestión". En 2017, según la Diputación, sólo ha caducado una sanción y era "por una infracción leve". "Se están poniendo medios continuamente para que estas caducidades no se produzcan y los expedientes acaben con resolución", abundó el máximo responsable foral.