Save the Children dice que la condena al exprofesor de Gaztelueta por abusos es "el camino para erradicar la impunidad"

En un comunicado, Save the Children ha expresado su satisfacción por cómo se ha llevado a cabo el procedimiento judicial, y ha señalado que, "a pesar de un largo y doloroso camino de más de siete años desde la presentación de la primera denuncia, con cierre por falta de pruebas, reapertura y nueva denuncia incluidos, por fin se ha obtenido sentencia en el día de hoy".

Según ha destacado, "la credibilidad del testimonio, aunque no fue tenido en cuenta cuando era menor, las pruebas aportadas, y los dictámenes independientes emitidos de forenses y peritos, han sido determinantes como base para sustentar esta sentencia, que evita que un nuevo caso de abusos sexuales a la infancia sea sobreseído, generando frustración e impunidad para las víctimas".

El responsable de políticas de infancia de Save the Children en Euskadi, Iñaki Alonso, ha manifestado que "la sentencia debe basarse en parámetros de justicia y necesaria reparación", lo que "no siempre sucede en estos casos". En ese sentido, ha recordado que su organización "lleva años denunciando que el sistema judicial no está adaptado a los niños que tienen que acudir al mismo".

En su opinión, sentencias como la dictada este jueves "pueden generar un efecto positivo para el resto de personas que se están planteando denunciar y que no se atreven a hacerlo, viendo la frustración, sufrimiento, dolor e impunidad de otras personas cuyo caso de abuso no culmina como éste".

Save the Children ha insistido, en cualquier caso, en que "el abuso sexual infantil en Euskadi sigue siendo una realidad oculta y ocultada", y ha considerado que "faltan datos y programas de prevención, la formación de las personas que trabajan con niños es escasa y el acceso a la justicia muy complicado para quienes han sufrido abusos sexuales siendo menores".

Por ello, la organización cree necesario aprobar en el Congreso de los Diputados "una ley integral que proteja a la infancia de todo tipo de violencias y que ayude a visibilizar una problemática que, lejos de ser una excepcionalidad, supone una realidad que debemos afrontar social e institucionalmente para conseguir una sociedad vasca libre de todo tipo de violencias contra la infancia".