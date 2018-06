Save the Children reclama "protección" para las dos menores alavesas víctimas de abusos sexuales

Esta organización ha asegurado que el caso de dos menores de edad, detectado por técnicos de la Diputación Foral, es solo "la punta del iceberg de la violencia que sufre la infancia".

Save the Children ha recordado, a través de un comunicado, que en su reciente informe 'Ojos que no quieren ver' se indica que sólo entre el 2% y el 10% de los casos de abusos sexuales en la infancia salen a la luz, y que el 90% de los casos de abuso sexual infantil no llega a juicio oral.

La organización, dedicada a la defensa de los derechos de los niños, ha advertido de que hechos "tan terribles" como los sucedidos a las dos menores de Álava, demuestran que es necesario aprobar una ley "que proteja a los niños de todas las formas de violencia".

Dicha ley debería garantizar los recursos necesarios para la prevención y detección de vulneraciones de derechos de los menores, así como para la recuperación del daño causado a las víctimas.

La directora de Save the Children Euskadi, Eva Silván, ha denunciado que el abuso sexual infantil "es una de las manifestaciones más terribles de la violencia contra la infancia".

SECUELAS

Silván ha recordado que las secuelas que producen estos abusos en los niños y niñas "son enormes", e incluyen trastornos de conducta, adicciones, depresión o tendencia a las autolesiones.

Por ese motivo, ha exigido a las administraciones que destinen los recursos necesarios para garantizar la protección de las dos menores víctimas de abusos y que impulsen una ley que proteja y ampare a la infancia.