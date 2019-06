El alcalde de San Sebastián entrega el Adarra Saria 2019 al grupo Berri Txarrak

En la entrega del galardón, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento donostiarra, Eneko Goia ha agradecido a Berri Txarrak que "haya desarrollado toda su carrera internacional en euskera".

La banda navarra, que ha actuado con gran éxito en numerosos países, anunció en diciembre de 2018 un "parón indefinido" y durante este año están inmersos en una extensa gira de celebración y despedida Ikusi Arte Tour 2019, que está agotando todas las entradas de los conciertos.

En nombre del grupo, Gorka Urbizu ha agradecido el premio que han recibido con "emoción y algo de vértigo", teniendo en cuenta "el nivel" de los anteriores galardonados entre los que se encuentran Mikel Laboa o Fermín Muguruza. Urbizu ha subrayado la importancia de "todos los agentes del ecosistema cultural" y ha revindicado "visibilidad" para todos ellos.

Formado en Lekunberri (Navarra) en 1994, Berri Txarrak es un "power trío" que cuenta con nueve discos de estudio más un recopilatorio y un documental. Con más de mil conciertos, la banda ha conseguido hacerse un hueco en la escena internacional "siempre fieles a su lengua materna, el euskera".

El grupo ha girado por todo el mundo, incluyendo tours por Europa y Sudamérica junto a Rise Against, conciertos abriendo para Deftones o Sick Of It All, actuaciones en grandes festivales como Hellfest (Francia), Fuji Rock (Japón), South By Southwest (EEUU), Canadian Music Fest (Canadá), Wilwarin (Alemania), Resurrection, Sonorama Ribera, Viña Rock, EHZ, Azkena Rock Festival, Bilbao BBK Live, así como varias giras por Reino Unido, EEUU, Australia y Asia.