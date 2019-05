Sémper (PP) reforzará la seguridad con patrullas municipales y eliminará los "puntos críticos" de San Sebastián

Sémper ha recordado que "hay muchas zonas de la ciudad por donde todavía no es seguro transitar, especialmente para las mujeres", y ha considerado que "esta es una responsabilidad de todos, especialmente del Ayuntamiento, que tiene identificados 44 puntos críticos para la mujer y solo ha actuado en uno", el pasadizo entre Egia y el Paseo de Francia, por debajo de la Estación del Norte.

Además, ha apuntado que la Memoria de Delincuencia de la ciudad de Donostia-San Sebastián, elaborada por la Ertzaintza y la Guardia Municipal indica que el número de agresiones se ha incrementado en los últimos años, un 30% los delitos de índole sexual.

El candidato del PP ha incidido en la necesidad de que se invierta en acondicionar todos los espacios para que "no entrañen peligro" y ha apostado por "dotar de recursos para que la Guardia Municipal patrulle en aquellas zonas comprometidas, en los barrios y en los puntos calientes, a la salida de la Parte Vieja y en la zona de Gros por las noches, en barrios como Amara y Altza, donde los agentes de nuestra policía deben patear la calle para prevenir los delitos y garantizar la seguridad".

"No se trata de alarmar, sino de prevenir antes que lamentar", ha subrayado Sémper, quien ha insistido en que "no es suficiente visualizar estos puntos, saber que están ahí y no hacer nada". "Hay que lograr una transformación de la ciudad para conseguir que los colectivos vulnerables puedan pasear por una ciudad segura y libre", ha añadido.

Finalmente, ha propuesto dotar de patrullas de la Guardia Municipal a los barrios de Amara, Altza, Gros, Intxaurrondo y Centro. Además de aumentar la plantilla para que los delitos en San Sebastián "queden reducidos a algo residual".