Sémper critica que el TAV "no es prioridad" para los socialistas y Gipuzkoa "paga el cambio de Gobierno"

En un comunicado, Sémper ha señalado que el territorio guipuzcoano "es testigo de cómo se reduce el presupuesto del TAV para el 2019 en un 22,5% por la necesidad del Gobierno socialista de aprobar los Presupuestos".

A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha utilizado Gipuzkoa como lanzadera para atacar al Gobierno del PP, al que se acusaba de no creer en el TAV, pero lo primero que hacen, en cuanto tienen oportunidad, es retrasarlo".

"Otra cuestión es el papelón del PNV, que ha hecho un mal negocio apoyando a Sánchez, porque su apoyo no ha servido en absoluto para mejorar la vida de los vascos, todo lo contrario, no ha reaccionado con convicción en defensa de los vascos y de la competitividad de Euskadi, dando por bueno el recorte, sabiendo, además, que no se cumplirán los plazos", ha expresado.

Por último, el dirigente del PP ha remarcado que "el TAV no puede estar sometido a intereses partidistas y la competitividad y el progreso de Gipuzkoa no pueden ser monedas de cambio".