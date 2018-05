No Age, Señor No, Betacam, Lester y Eliza, Liher y Pelax se suman al cartel del Donostia Festibala

En un comunicado, los organizadores han informado de que las entradas de día para este festival, que cuenta con Kase.O y Berri Txarrak como cabezas de cartel, ya están a la venta.

El Donostia Festibala contará con la colaboración de los clubs donostiarras Dabadaba y Bukowski. Así, de la mano de Dabadaba, llegan Pet Fennec, Betacam, Lester y Eliza, Telmo Trenor DJ, Alvva DJ, Manci DJ, mientras que la selección de Bukowski incluye a Señor No, Liher, Pelax, Blami DJ, Fran Sinnata DJ y DJ Zuaitz.

Además, Kutxabank continúa con su apoyo al festival con un descuento de 14 euros en bonos y 8 euros en entradas de día a titulares de sus tarjetas.

El dúo noise pop de Los Angeles No Age inauguraron 2018 con un nuevo disco, 'Snares like a haircut'. Los donostiarras Señor No, veteranos de la escena punk rock, han publicado un nuevo single en febrero, 'Off', donde Xabi Garre vuelve a poner su voz al frente de la formación.

Betacam es el proyecto personal de músico de Torrelavega Javier Carrasco, miembro también de Templeton y Rusos Blancos, y el cuarteto bilbaíno Lester y Eliza acaba de publicar un EP de tres temas pop.Liher es la banda impulsada por la vocalista y guitarrista Lide Hernando, un proyecto que va cogiendo fuerza y cuyos pasos se encaminan hacia el rock más genuino.

Pelax es el proyecto en solitario del donostiarra Unai Pelayo que comenzó en 2013 dando forma a sus canciones blues y rockeras, actuando en solitario con su guitarra eléctrica. Se suman también al festival los Djs Blami, Fran Sinnata, Zuaitz, Telmo Trenor, Alvva y Manci.