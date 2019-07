Euskadi busca a dos menores de Sierra Leona que se fugaron tras disputar un torneo de fútbol en San Sebastián

La Donosti Cup había ido de perlas para su equipo, llegado a la ciudad vasca desde la capital de Sierra Leona, en la África occidental. Disputaron la final, aunque la perdieron. Por la noche, dos de sus jóvenes integrantes, de 13 y 14 años, se fugaron por la ventana de la residencia en la que dormían. Anthony Seydu, presidente de la ONG Diamond Child School of Arts and Culture, encargado de la participación del equipo, presentó una denuncia ante la Ertzaintza en cuanto supo de su marcha. Se los busca desde el sábado, de momento sin éxito.

Según Seydu, los jóvenes proceden de los barrios más pobres de Freetown, la capital del país. Para alejarlos de aquella realidad, se organizó una campaña de 'crowdfunding' para conseguir fondos e inscribirse en la vigesimonovena edición de la Donosti Cup. Los acompañó durante toda su estancia en la capital guipuzcoana, y no esperaba que se fugaran. "Estos chicos pertenecen a nuestra escuela desde hace años, los hemos visto crecer y no esperábamos que esto fuera a ocurrir", explica. Aun así, admite que "por alguna causa tenían ya planeada su fuga". Los jóvenes no tienen ropa ni dinero. "No saben la lengua de aquí, no saben dónde ir ni a quién acudir y pueden caer en manos de redes", comenta, preocupado.

La ONG tiene más de diez años de experiencia en la integración de los jóvenes afectados por conflictos armados en la África occidental. Una guerra civil asoló Sierra Leona desde 1991 hasta 2002. Además, en 2014 y 2015 hubo un brote de ébola en el país que se cobró cerca de 4.000 vidas. Y, por si fuera poco, la población de Freetown, la capital de la que procede el equipo, sufre altos niveles de contaminación. Naciones Unidas alarmó hace apenas dos años sobre esa situación: se refirió a aquello como "sufrimientos ocultos causados por la contaminación tóxica", asegurando que había un considerable número de jóvenes que vivía en vertederos tóxicos.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa destinaron una subvención de 4.000 euros para esta edición, la número 29, de la Donosti Cup, con el objetivo de que llegasen, además de este equipo de Sierra Leona, otros dos conjuntos de Palestina. Más de seiscientos equipos han tomado parte en la edición de un torneo que "busca fomentar el encuentro de jóvenes de muy distintas culturas".