Sindicatos de Educación piden a los centros que no retomen las clases presenciales mientras no se garantice la salud

En un comunicado conjunto tras celebrarse la reunión de la Comisión de Seguridad y Salud, las centrales sindicales han denunciado que, a pesar de que el 18 de mayo está "a la vuelta de la esquina", el encuentro ha sido "meramente protocolario", por lo que "la improvisación e irresponsabilidad del Departamento de Educación ha quedado patente". "Además de persistir la falta de negociación que tantas veces hemos reivindicado, ni siquiera se ha aportado ningún documento que especifique información adicional", han destacado.

En su opinión, la falta de un plan "real y trabajado del Gobierno Vasco, es evidente, y la salud y seguridad de los trabajadores, del alumnado y de la comunidad educativa sigue sin estar garantizada". "Todavía son más las preguntas que las respuestas y consideramos inaceptable que no haya ninguna respuesta sobre la previsión de cara al lunes", han añadido.

Según han manifestado, el plan de seguridad del Gobierno Vasco se limita a asegurar que las mascarillas, hidrogeles y termómetros lleguen a todos los centros públicos para este viernes. "Lo anunciarán bien alto en los medios, pero hoy por hoy no hay plan de prevención ni retorno negociado. Ha quedado patente la falta de organización y previsión, ya que no ha habido referencia sobre los planes para todos los sectores que componen el sistema educativo", han lamentado.

Aunque han reconocido que todos los sindicatos ven necesario volver a las clases presenciales, han advertido de que no se puede hacer "de cualquier manera y a cualquier coste". "Han sido numerosas las direcciones de centros que ya han anunciado que el lunes no retomarán las clases presenciales, precisamente porque, al contrario de lo que pretende dar a entender el Departamento de Educación, la salud no está garantizada", han aseverado.

Por ello, "en esta grave situación", han vuelto a instar al Departamento de Educación a que rechace la opción de apertura del próximo lunes y negocie con los sindicatos y demás agentes educativos, en sus respectivos ámbitos, un plan de cara al futuro que "garantice la salud de toda la comunidad educativa".

Al mismo tiempo, han animado a las patronales de los centros concertados y a las direcciones de los centros a no abrir presencialmente los centros educativos hasta que las medidas que garanticen la salud de trabajadoras y alumnado sean "negociadas y consensuadas".