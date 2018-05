Sindicatos y Educación cierran el conflicto en la red pública garantizando las sustituciones desde el primer día

Tras varios meses de enfrentamiento abierto y cursos de tensión larvada, sindicatos y Departamento de Educación han puesto fin al conflicto que les enfrentaba en la red pública por las condiciones laborales de los docentes. El preacuerdo suscrito constituye un "punto de partida" para el acuerdo final. Solo ELA se ha descolgado, pero dada su minoría no es previsible que siga en solitario con el conflicto.

Este preacuerdo recoge compromisos en cuatro grandes bloques: empleo, interinidad y estabilidad; sustituciones; plantillas de personal de los centros; y condiciones laborales de los docentes. Estas son las principales medidas:

1-Estabilidad. Con el objetivo de reducir la temporalidad del 27 % al 17 % y dar estabilidad a 2.500 interinos se incluyen medidas como la posibilidad de ocupar la misma plaza hasta su cobertura mediante OPE. Educación se compromete a convocar ofertas públicas de empleo con un mínimo de 5.000 plazas hasta el año 2020.

2-Sustituciones. Uno de los principales caballos de batalla desde el primer momento. El departamento se compromete a cubrir las bajas desde el primer día en todas las etapas educativas.

3-Plantillas. Incremento de la plantilla en las aulas de tres años con una ratio superior a 20 niños. También se dotará de más profesorado a los 140 centros que estén en peor situación de acuerdo al Índice de Necesidades Educativas. Este índice ponderará los resultados académicos, el índice socioeconómico de las familias, el número de repetidores y la estabilidad del profesorado.

4-Condiciones laborales. Reducción de la jornada lectiva en función de la edad.

Para la consejera de Educación, Cristina Uriarte, se trata de un “buen acuerdo” que "mejora las condiciones del profesorado y redunda en todo el sistema educativo". Mientras, para el sindicato mayoritario STEILAS, el preacuerdo marca el camino de futuras negociaciones que deberán servir para "lograr un acuerdo global que recoja todas las lagunas que han quedado en el tintero". LAB cree que la pacificación del sector ha sido posible por las movilizaciones que han protagonizado los profesores. Y desde Comisiones Obreras, se avisa de que "esto no ha hecho más que empezar" porque parte de sus reivindicaciones "no están al 100 %" en el acuerdo. UGT ha coincidido en que "ahora hay que poner encima de la mesa" los "flecos" que han quedado fuera.

Huelga en la red concertada

Para ELA, el "preacuerdo" deja "contenidos sin atar" para ser abordados en futuras reuniones y ha denunciado "carencias importantes", como que "no se garantizan las bajas desde el primer día, no se incluyen medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido y no se habla de la prima por jubilación".

Mientras la paz llega a la red concertada, los docentes de la red concertada (los centros privados de Iniciativa Social del País Vasco) van a la huelga el 15 y 16 de mayo . Los sindicatos han justificado los paros "ante la falta de respuesta por parte de las patronales Kristau Eskola, AICE, Ikasgiltza y Centros Diocesanos" a sus reivindicaciones y tras constatar el respaldo mayoritario de las trabajadoras a la huelga del pasado día 20 de marzo.