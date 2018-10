Sindicatos abertzales se concentrarán este martes en Markina para denunciar los últimos accidentes laborales mortales

A través de un comunicado, ELA ha denunciado dos accidentes mortales ocurridos el pasado viernes, día 5 de octubre. El primero ocurrió sobre las once y media de la mañana, donde un trabajador de la empresa Carpintería Metálica SAN, ubicada en Galdames, falleció en accidente in-itinere al dirigirse a instalar unas ventanas.

Sobre las cinco y media de la tarde del mismo viernes en el monte Iturreta, en Markina, otro trabajador falleció al caerle encima un árbol cuando realizaba trabajos de tala. En lo que va de año ya son 54 los fallecidos en Euskadi y Navarra a consecuencia de un accidente de trabajo.

"Todavía no se han aclarado las causas del segundo accidente, por lo que exigimos una investigación de los hechos ocurridos para depurar responsabilidades. El sector de tala forestal es de una peligrosidad muy alta debido al terreno y a las características del trabajo en sí, por lo que hay que extremar las medidas preventivas y la formación a los trabajadores y desconocemos si se estaba cumpliendo con estas medidas", ha indicado ELA.

Según ha apuntado, la "precariedad es la causa principal de la siniestralidad laboral y pilar fundamental de los accidentes y enfermedades profesionales que sufren los trabajadores en los centros de trabajo". "La administración, así como la patronal conocen de sobra las causas de la siniestralidad pero no actúan. Los primeros siguen con políticas estériles que no reducen la siniestralidad en absoluto y los segundos no invierten en prevención, porque supone dinero y se reducen sus ganancias", ha reprochado.

"Mientras los trabajadores pierden la salud e incluso la vida. Las instituciones deben poner este tema en un lugar prioritario y exigir a las empresas que se cumpla con la normativa en prevención. Hay que poner los medios humanos, la formación y materiales necesarios, realizar más y mejores controles e inspecciones, controlar la falta de medidas de seguridad y perseguir el fraude en la contratación", ha concluido.