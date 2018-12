Sordo cree que Sánchez "no tiene margen para pasar por la legislatura sin corregir en profundidad la reforma laboral"

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene margen para pasar por esta legislatura sin corregir en profundidad la reforma laboral" y, en este sentido, se ha mostrado convencido de que "tiene que haber reforma" y que, a lo largo de enero, el acuerdo alcanzado con su sindicato y UGT se "vea en sede parlamentaria" En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha destacado que este acuerdo se alcanzó en "la mesa de diálogo social que llevaba abierta desde verano", donde se cerraron "unos textos que abordan temas muy importantes de la reforma laboral y algunos otros", según ha precisado, "con la presencia de CEOE", aunque la patronal "no quiso suscribir en ningún caso ese acuerdo porque no comparte el contenido".