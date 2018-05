Sortu y Podemos presionan al PNV para que no apoye los Presupuestos de Rajoy

Ha llegado la hora de la verdad para el PNV de Andoni Ortuzar y Joseba Egibar ante la aprobación de los Presupuestos de Mariano Rajoy. Y las últimas advertencias procedentes del Gobierno central a Catalunya, en las que han señalado que el artículo 155 de la Constitución se mantendrá mientras el president Quim Torra no elija unos consellers sin cargas legales, dejan en lugar incómodo a los peneuvistas.

El partido que lidera Andoni Ortuzar reúne este lunes a su Ejecutiva para dar luz verde a unas Cuentas que incluye alrededor de 470 millones para Euskadi -según los datos del PNV- y los acuerdos para subir todas las pensiones un 1,6%, lo que implica una dotación presupuestaria superior a los 3.000 millones de euros. Y se prevé un fuerte debate porque el sector más soberanista, liderado por Joseba Egibar, ya ha señalado que nadie tiene que dar por hecho el apoyo de su partido a las Cuentas españolas. Ortuzar es consciente de las pulsiones internas de su partido para no sumar el voto de los cinco diputados a los de PP, Ciudadanos, UPN y los canarios. Pero fue él quien cerró con Rajoy en Moncloa el pasado 24 de abril su apoyo a los Presupuestos, después de que el presidente del Gobierno anunciara el inicio de una "nueva etapa" política con Catalunya si los soberanistas acuerdan un "Gobierno efectivo" con un candidato 'limpio'. Fuentes de la dirección evitaron referirse a la reunión de este lunes y simplemente apuntaron que allí "se analizará todo".

A esa discusión interna -que sin duda se pondrá encima de la mesa en la reunión de esete lunes del EBB (Ejecutiva nacional) en Sabin Etxea- hay que sumar las presiones externas de Podemos Euskadi y de Sortu, el partido de la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA, van a seguir aprentando hasta el final a los peneuvistas. El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha apuntado en la Ser que, si el PNV "cumple con la palabra que ha dado hasta ahora", debería rechazar los Presupuestos Generales del Estado ya que el 155 sigue en vigor. "El PNV vino a decir que ni siquiera había habido negociación, algo que ya sabemos que sí se produjo", ha criticado, para añadir que, tras la última decisión del presidente del Ejecutivo central, "el apoyo no debería producirse", ha recordado el líder de Sortu.

El líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez.

El Gobierno de Mariano Rajoy no tiene previsto aceptar el nombramiento de los nuevos consellers por haber entre los 13 nombres cuatro personas presas o fugadas en Bélgica -Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín y Lluís Puig-. Por el momento, el Ejecutivo de Rajoy tiene previsto dejar en suspenso el decreto y no lo publicarán al Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), evitando que entre en vigor y, de paso, manteniendo las medidas del artículo 155 de la Carta Magna. La decisión de Moncloa parece firme.

Con el 155 no jugamos. Palabra de vasco. pic.twitter.com/KM0awA0AdQ — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 20 de mayo de 2018





Podemos Euskadi ha aprovechado las últimas semanas todas sus comparecencias para remarcar su oposición a los Presupuestos de Rajoy y, sobre todo, para afear la posición política al PNV de sostener al "partido más corrupto de Europa" con sus votos en Madrid. Tras reunir a su dirección este domingo, Lander Martínez ha reiterado que van a "estar atentos" a la postura final del PNV "aunque parece que los va a apoyar". En todo caso, ha añadido que "el PNV se ha olvidado de nuestros mayores, les utiliza de una manera partidista para poder hacer luego sus acuerdos, de interés propi, y sostener a un gobierno corrupto como el del PP".

PSE: "No queda otro remedio que el 155"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha terciado en el debate señalando que "no cabe en ninguna cabeza" que en Catalunya haya consellers que están en la cárcel y ha advertido de que el Ejecutivo de Torra debe "empezar a unir a esa sociedad que está profundamente dividida por el 'proces'".

"El Gobierno de Catalunya debe ejercer la autoridad dentro de los poderes que le otorgan las leyes. Si se extralimita e inicia un camino fuera de la legalidad no quedará otro remedio que aplicar el 155, pero hay que pedirle todavía al president que nombre un gobierno de hombre y mujeres que puedan ejercer los poderes en beneficio de la ciudadanía y no sea una estrategia de independentismo y confrontación", ha apuntado Mendia. Los socialistas vascos no quieren presionar a su socio en el Ejecutivo por el tema de los Presupuestos y su líder siempre ha subrayado que la decisión del PNV de apoyar las Cuentas de Rajoy -que el PSOE rechaza sin cuartel- es una decisión que el propio Ortuzar debe explicar. Más ahora que la condición puesta por Ortuzar para sumarse a esos Presupuestos no se ha cumplido.

UPN quiere que Rajoy se comprometa por escrito a no acercar presos

Hay otro dato que tampoco ha tenido, de momento, mucha atención por parte de los observadores políticos, pero es el voto de UPN, tan necesario como los cinco del PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Diversas fuentes consultadas por este periódico apuntan que la postura de los regionalistas navarros no es una mera pose. Quieren que el presidente del Gobierno se comprometa por escrito a que no va a acercar a los presos de ETA a cárceles vascas.

Esta misma semana se han conocido los preparativos por parte de Instituciones Penitenciarias para un acercamiento de 40 presos de ETA en segundo grado o con un itinerario de reinserción claro. El Ministerio del Interior desmintió de inmediato que estuviera pensando en modificar su política penitenciaria con los reclusos etarras, pero el mail de Instituciones Penitenciarias enviado es calcado al remitido en 1998 -durante la época del Pacto de Lizarra- en la etapa de José María Aznar antes del acercamientos masivo de etarras a cárceles de Euskadi. Así lo recordó el pasado jueves el líder del sindicato mayoritario en Prisiones ACAI, José Luis Pascal.

Ahora, l os destinatarios del correo electrónico remitido por Javier Lanza, coordinador del programa de control y seguimiento de la Subdirección de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, fueron los directores de las cárceles donde se encuentran recluidos los 29 etarras clasificados en segundo grado penitenciario y los 11 que padecen enfermedades graves. En el mensaje se reclamaba información sobre los reclusos enfermos y los que hubieran solicitado algún tipo de mejora en su situación penitenciaria, como progresión de grado, lo que facilita la semilibertad.

Nadie de UPN ha vuelto a realizar ninguna declaración sobre este asunto, pero fuentes peneuvistas aseguran que la postura de los regionalistas con el tema de los acercamientos no es una mera pose y es "más serio de lo que se cree".