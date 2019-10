El ex líder de Supertramp Roger Hodgson confirmado como primer cabeza de cartel del BBK Music Legends 2020

Roger Hodgson, el que fuera líder de Supertramp y principal compositor de la banda británica hasta 1983, y la blueswoman neoyorkina Joanna Connor, son las primeras confirmaciones del BBK Music Legends Festival 2020, cuya quinta edición se celebrará los días 5 y 6 de junio en el Centro Ola BBK situado en Sondika (Bizkaia).

Hodgson llegará al festival BBK Legends dentro de la gira conmemorativa de su World Tour 2020 dedicado a uno de los discos más populares de la banda "Breakfast in America", publicado en 1979 y penúltimo en el que participó antes de abandonar la formación tras la gira de presentación de Famous Last Words, en 1983.

Según han informado fuentes de Dekker Events, promotora organizadora del festival junto a BBK, los interesados en acudir al festival pueden adquirir el bono para los dos días a través de Kutxabank o la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com a un precio especial de 75 euros más gastos para los primeros 400 compradores, una promoción que estará en vigor hasta el 9 de diciembre o agotar la oferta.

Hodgson fue la voz inconfundible de Supertramp, además de teclista, guitarra, bajo y compositor de la mayoría de los éxitos del grupo, como "Give a Little Bit", The Logical Song", "Dreamer", "Take the Long Way Home," "Breakfast in America," "It's Raining Again," "School," "Fool's Overture" desde la fundación de la banda, en 1969 hasta su salida en 1983, cuando dejó el liderazgo de la banda en manos del otro teclista, Rick Davies, que ha encabezado el proyecto desde entonces y hasta la actualidad.

El álbum "Breakfast in America", con el que Hodgson llega a Sondika, fue número 1 en países de todo el mundo y ha vendido desde su lanzamiento en 1979 más de 20 millones de copias, además de ser galardonado con dos Grammys y ser uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

Además de Roger Hodgson, el festival ha confirmado una segunda incorporación, la cantante y guitarrista de blues-rock neoyorkina Joanna Connor (Nueva York, 1962).

La intérprete se trasladó en 1984 a Chicago, donde reside desde entonces, y en la ciudad, una de las cunas del blues, ha compartido escenario con leyendas del género como James Cotton, Buddy Guy, Junior Wells y A.C. Reed, entre otros.

Connor, cuyo estilo a la guitarra está influido por el bluesman Luther Allison, debutó en 1989 con el álbum "Believe It!" y comenzó a actuar regularmente con su banda en los clubes de Chicago y festivales de toda la geografía norteamericana, Canadá y Europa.

La guitarrista publicará en noviembre "Rise", disco donde cuenta con el también guitarra Mike Zito, de la banda Royal Southern Brotherhood, como invitado especial.

La organización ha recordado que el festival dispone de unos accesos "inmejorables" a través de la línea 3 de Metro. Desde la estación de Zazpikaleak / Casco Viejo de Bilbao hasta la propia puerta del recinto apenas se tardan en torno a 10 minutos.