El TSJPV confirma la extinción de contratos de la Naval tras rechazar los recursos de los sindicatos

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha confirmado la extinción colectiva de los contratos de La Naval tras rechazar los recursos de los sindicatos en una sentencia que cuenta con un voto particular favorable a atender la demanda sindical. La sentencia concluye que no hubo vulneración del derecho de libertad sindical y que los recursos no combaten la concurrencia de causas productivas y económicas.

Con esta resolución, el TSJPV ratifica la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que dictó el auto que acordó la extinción colectiva de los contratos de trabajo del astillero al entender que concurrían las causas económicas y productivas apuntadas por la administración concursal. Ese auto fue recurrido por CAT, ELA, CC.OO. y un trabajador en representación de la comisión negociadora de trabajadores.

La sentencia del TSJPV considera que los recursos planteados "no combaten" la concurrencia de las causas productivas y económicas. Asimismo, niega que se haya generado indefensión a los recurrentes por falta de documentación no prevista normativamente y considera que no se ha dado una vulneración del derecho de libertad sindical. La resolución entiende que la empresa Construcciones Navales del Norte negoció "de buena fe" en el periodo de consultas y proporcionó documentación suficiente.

La resolución cuenta con un voto particular favorable a anular el auto de extinción de contratos por vulneración del derecho a la liberad sindical por denegarse documentos, por falta de legitimación activa del sindicato y de la tutela judicial efectiva.

(Habrá ampliación)