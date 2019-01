Tapia dice que actualmente hay "más de un inversor" interesado en La Naval, pero sigue sin haber "una oferta en firme"

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha afirmado que en la actualidad hay "más de un inversor" interesado en La Naval, pero "no hay una oferta en firme", cuestión en la que hay que trabajar para que se materialice.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Tapia se ha referido a la situación que vive el astillero de La Naval de Sestao y la conclusión este día 16 del periodo de consultas del ERE de extinción.

En este sentido, la consejera ha defendido que lo que toca ahora es seguir trabajando para que La Naval pueda "tener un futuro de la mano de un nuevo inversor al que las instituciones vascas podamos acompañar si lo estiman oportuno".

"Nos queda un trabajo importante para que los interesados que se han acercado a La Naval puedan poner sobre la mesa una oferta concreta de continuidad de actividad y empleo; un proyecto robusto. A día de hoy, eso no se ha producido y es en lo que toca trabajar", ha advertido.

Tras reconocer que para muchas familias es "un drama" estar en la actual situación, Tapia ha sostenido que siendo conscientes de ello, "a las administraciones nos toca, junto al administrador concursal y la dirección de La Naval, buscar esa alternativa que permita dar continuidad al astillero".

Según ha reconocido, en la actualidad "hay más de un inversor, de un interesado" en La Naval y los hay de dos tipos: "Los que quieren dar continuidad al astillero con una actividad naval y otros que quieren darle continuidad con una actividad naval y otra de construcción que permita complementarla".

No obstante, ha matizado que, "más allá de un acercamiento y conocer los datos en números, no hay una oferta en firme, que es lo que nos permitiría ser más optimistas". "A día de hoy no se ha producido y es en lo que hay que trabajar, en que ese interés se materialice", ha incidido.

Según ha recordado, más allá del periodo de consultas del ERE, "el juez tiene un tiempo de cinco o seis meses para presentar ofertas formales y lo normal es que éstas se produzcan en ese momento".

Asimismo, se ha mostrado consciente de la demanda sindical de rescate público, pero Tapia ha insistido en que las administraciones públicas están para "acompañar a los inversores privados que en mayoría asuman el liderazgo y puesta en marcha de una nueva actividad en el astillero".

"Si lo estiman oportuno los futuros inversores, el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia estamos dispuestos a colaborar pero en ningún caso podemos liderar el proyecto o entrar en mayoría", ha añadido.

De este modo, ha apostado por no "engañar" a los trabajadores y la ciudadanía "levantando falsas expectativas". "Actividad industrial sí de la mano de un inversor privado al que los gobiernos acompañan. Nunca podemos asumir el liderazgo de esa propuesta por mucho que algunas fuerzas políticas quieran confundir a la ciudadanía. Hay que ser realistas y contar la verdad", ha expresado.

ÁBALOS

Por otro lado, se ha referido al anuncio del ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que este sábado dio a conocer en un acto político del PSE en Bilbao un acuerdo para la supresión de los dos pasos a nivel de Zorrotza.

Tras reconocer que al Gobierno vasco le "sorprende" la forma en que se anunció el acuerdo, ha abogado por "darle la bienvenida" por ser un compromiso que tenía el Ministerio desde "hace mucho tiempo" y supone dar "solución a un problema que ha acarreado muertos".

"Es una cuestión de la que ya se habló en la última reunión técnica mantenida entre Gobierno Vasco y Ministerio de Fomento y por parte de la administración vasca se ha propuesto un convenio para llevar a licitación ese proyecto. No teníamos noticias pero si es así, pese al retraso, adelante y bienvenido", ha añadido.

TAV

Por otro lado, Tapia se ha referido al proyecto de soterramiento del TAV a su entrada en Vitoria, algo en lo que se lleva trabajando "mucho tiempo" y cuyo acuerdo se debía producir entre las instituciones vascas y españolas.

"Pese a llevar un retraso de seis meses por fin va a ver la luz. El día 17 se presentará en el Ayuntamiento de Vitoria y ahora reclamamos que el Ministerio pueda ejecutarlo a la mayor brevedad posible", ha confiado.

Según ha relatado, una vez se dé el acuerdo y presentación del mismo, la solución se deberá elevar a un estudio informativo que se puede licitar "brevemente". "Ya que se va a producir el acuerdo y presentación el día 17 esperemos que el proyecto no tenga más retraso", ha expresado.

En este contexto, ha relatado que gracias al proyecto se producirá un soterramiento en todo el centro de Vitoria y se elimina la brecha que suponía tener "la línea ferroviaria en la mitad del municipio mientras se aprovecha para soterrar la actual línea de Renfe lo que permite ganar para la ciudadanía todo el centro de la ciudad", entre otras cuestiones.