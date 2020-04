Tapia afirma que es "falso" el debate "salud versus economía" y ve posible garantizar ambas

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ve posible mantener un mínimo de la actividad económica en Euskadi, como finalmente se ha establecido, con garantizar la seguridad de las personas y ha asegurado que es "falso" el debate "salud versus economía".

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, ha manifestado que tras unos días "complicados", ante la "incertidumbre" en torno al cierre de toda la actividad esencial decretada por el Gobierno central, ha destacado que se ha ido "aclarando" la situación y se han definido las actividades que también se podrán mantener, además de las esenciales previstas inicialmente.

La consejera ha señalado que ahora toca "preservar la salud de los todas las personas" que es la "premisa principal" y, "al mismo tiempo, tratar de mantener una mínima actividad" en la economía para que, posteriormente, la recuperación sea "más rápida"

Tapia ha afirmado que ese debate "salud versus economía" no es cierto y ha indicado que "no hay salud sin una económica que lo pueda soportar y no hay economía boyante y adecuada si las personas "no gozan de una buena salud". "Son pilares que se soportan el uno al otro", ha añadido.

La consejera no ha querido entrar en las razones que han podido llevar a ese debate pero ha insistido en que es "un debate falso" porque el Gobierno siempre ha antepuesto "por delante" la salud de las personas y, en este sentido, ha recordado que, desde el primer momento, se establecieron protocolos de actuación "muy claros" para garantizar la salud.

Preguntada por si se estaban cumpliendo esos protocolos, ha asegurado que al "100% no puede asegurarlo", porque no ha visitado todas las empresas, pero ha asegurado que le consta que la gran mayoría de empresarios han hecho un esfuerzo "muy importante" para "garantizar la salud y seguridad".

Tapia ha manifestado que el real decreto, en la exposición de motivos, plantea "dos elementos relevantes". Por una parte, reducir la movilidad y, por otro, mantener la economía "sin que se produzca un cierre total y una situación que pueda producir un desempleo y una crisis mayor".

La consejera cree que será posible "garantizar" la seguridad de las personas y, a la vez, "mantener la economía", aunque sea "al ralenti", para lograr que se pueda salir luego de esta crisis "lo mejor posible". "Sin olvidarnos que lo primordial es garantizar la salud de las personas de la mejor manera posible", ha añadido.

NOTA ACLARATORIA

Tapia ha indicado que con la nota aclaratoria que emitió su Departamento pretendían explicar que hay empresas que son "soportes de las esenciales" y que, por tanto, deben mantener una actividad mínima.

Igualmente ha añadido que, aunque inicialmente el sector de la industria electrointensiva puede parecer "no esencial", ha recordado que una parte de la empresa más siderúrgica da soporte a la industria alimentaria. Además, ha destacado que la industria electrointensiva colabora en la establidad del sistema eléctrico que "no es baladí" porque la seguridad del suministro eléctrico "tiene que estar garantizada".

Por tanto, ha señalado que la industria siderúrgica tiene "un doble valor" y, por ello, ha defendido que pueda mantener una actividad mínima".

"En estos momentos la situación está más clara y lo que hay que hacer es trabajar en esta situación de la mejor manera posible para salir de la crisis sanitaria en el menor tiempo posible, ese es el objetivo que se plantea el Gobierno porque, a partir de ahí, podremos retomar la actividad y no solamente la actividad industrial sino el consumo particular".

Por ello, cree que las empresas están ahora "más tranquilas" porque eran conscientes de lo que podía suponer en cuanto a pérdida de clientes. Tapia ha señalado que, desde el inicio, el Gobierno Vasco apuntaba a que otros países, que se enfrentan a la misma pandemia, tenían unas condiciones ecónomicas "diferentes y mejores" que las de Euskadi.

En este sentido, cree que era importante que se pudiera competir "al mismo nivel" y que las empresas, aunque con una mínima actividad, pudieran atender a "encargos y contratos". Por lo tanto, cree que ahora están en una condiciones de "competir similares a las de los competidores europeos".

CONSTRUCCIÓN

La consejera ha señalado que la Construcción es un sector que ha quedado "bajo mínimos" porque se han mantenido "un par de obras de urgencia" pero el resto "se ha llevado a cero" y se pueden darse dificultades como en otros sectores como puede ser el del comercio o el turismo. "Habrá una crisis importante y habrá muchos sectores muy afectados, entre ellos, la construcción", ha agregado.

En relación a las obras del TAV, ha señado que, en el caso de la construcción, los contratos quedan en suspenso, de manera que los plazos de ejecución se ampliarán por el tiempo que se haya mantenido que mantener la inactividad.

Tapia no ha querido "mirar atrás" en relación a cómo se hizo el decreto ley de cierre de la actividad no esencial y ha señalado que las cosas se han ido aclarando a través de conversaciones con la ministra de Industria, Reyes Maroto, que "está en la misma posición que el Gobierno Vasco", y este mismo martes, tras la rueda de prensa después del consejo de ministros. "Vamos a mirar hacia adelante, nos toca hacer nuestro trabajo y a todas las empresas que pueden mantener un mínimo de actividad de la mejor manera posible y en eso nos vamos a empeñar de una manera colaborativa, coordinada", ha agregado.

Por otra parte, ha indicado que la crisis económica que se va a vivir puede ser "tan profunda" como la de 2008, pero espera que tenga una "recuperación más amplia" y que la recuperación a nivel global, como la que ya se está produciendo en los países asiáticos, pueda "ayudar a traccionar el comercio internacional".

Tapia ha indicado que vendrán unos momentos "muy difíciles" y ha señalado que es importante generar confianza para que el consumo particular "comience a fluir" y que finalmente toda la economía "engrase esa rueda".

Por otra parte, ha manifestado que las medidas del Gobierno Vasco para favorecer la liquidez complementan los planes del Ejecutivo central y de la UE y ha señalado que pretende ser un "plan de choque" para que los más afectados tengan "un colchón suficiente" para superar esa crisis

Tapia cree que habrá que enferentarse a una "crisis sin precedentes" por sus características pero ha destacado que los países asíaticos se están "empezando a recuperar y tener actividad". "Esperamos que nuestro comportamiento sea similar", ha añadido.

La consejera vasca ha manifestado que ahora "toca a todos poner de nuestra parte" y, tras insistir en que "la salud es lo primero", ha señalado que, "si se logra, todo lo demás vamos a trabajar para que sea una realidad".