Tapia afirma que hay "interés" de inversores por La Naval pero no "ofertas en firme"

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha afirmado que existe "interés" de inversores por la Naval de Sestao, pero ha reconocido que por ahora no hay ofertas "en firme". El "objetivo principal", según ha explicado, es que la empresa siga abierta" y lograr que Van Oord construya el buque Alexia en el astillero Tras reunirse con el comité de empresa en Bilbao, la consejera ha afirmado que el Gobierno Vasco no se opone a la petición que han realizado los representantes sindicales de crear una mesa tripartita entre Gobierno vasco, central y sindicatos, aunque no cree que vaya a "aportar nada significativo'.