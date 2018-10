Tapia dice que la fase de liquidación en La Naval puede ayudar a que "el interés se convierta en oferta de verdad"

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado este miércoles que el hecho de que La Naval esté en fase de liquidación de la empresa puede contribuir a que "surja un interés que se convierta en oferta de verdad", aunque ha admitido que la situación del astillero vizcaíno "es difícil" y que hay "dificultades" para lograr esa verdadera oferta.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Tapia ha señalado que es el momento de "ver qué se puede hacer para que el astillero tenga futuro", y que eso requiere "un proyecto viable y de futuro", porque La Naval lleva "muchos años sin una solución firme". Así, ha insistido en que hay que encontrar "un inversor industrial que sepa cómo se trabaja" y que "haga viable" el futuro del astillero.

En este sentido, ha descartado la opción de los fondos de inversión, porque "buscan ganar dinero y sólo con ganar dinero esto no se soluciona", ya que, según ha dicho, "lo que se necesita es alguien que sepa cómo funciona un astillero, cómo se trabaja, cómo se comercializan sus productos". "Y si eso fuera así -ha añadido-, el Gobierno Vasco estaría dispuesto a tener una participación, aunque siempre minoritaria, que es lo que permite Europa".

De esta manera, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha indicado que ha habido "interesados" que han visitado el astillero para ver "cómo funciona, qué personas hay y qué tecnología tiene", aunque ha advertido de que "eso no significa que el interés haya ido más allá y que haya una oferta firme".

"Interés si, pero aún no se ha dado el paso para que ese interés se convierta en una oferta firme. Quizás en este momento en el que la empresa está en fase de liquidación surja un interés que luego se convierta en oferta de verdad. Y en este momento estamos, en el momento en el que los que se han interesado vuelvan a analizar cómo está el astillero y que uno, o dos o los que quieran hagan una oferta firme. Eso es lo que nos falta", ha explicado.

Así, ha afirmado que trata de ser optimista en todas las cuestiones, pero, al mismo tiempo, también realista, y, aunque ha asegurado que "existen opciones, es verdad que la situación es difícil y que existen dificultades" para lograr una oferta firme por el astillero. "Por lo tanto, no quiero perder el punto optimista -ha destacado-, pero quiero ser muy realista, y no me gusta dar falsas esperanzas".

DIÉSEL

Por otro lado, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha afirmado que "no se puede demonizar el nuevo motor diésel" y que es necesario realizar "una transición", ya que, en su opinión, "no podemos pasar de la actual situación a tener un motor totalmente eléctrico".

Además, ha señalado que hay que tener en consideración que el motor eléctrico necesita de energía renovable y que, "si no es totalmente renovable, ese motor contamina, aunque no directamente". "Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que decimos. Debemos realizar esa transición. Los actuales motores diesel son muy eficientes, y no contaminan más que un motor gasolina", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que espera que la paralización de la producción en la planta de Mercedes de Vitoria durante varios de octubre, noviembre y diciembre debido a la incertidumbre sobre la venta de automóviles diesel sea "algo del momento", ya que tiene "proyectos interesantes", por lo que espera que "todos actuemos con responsabilidad" en esta cuestión, "porque tenemos mucho en juego".

TAV

Por otra parte, Arantxa Tapia ha admitido que, teniendo en cuenta que en la cumbre de Essen de 1994 se estableció que la Y vasca del tren de alta velocidad era parte del Arco Atlántico y que debía estar concluida para 2010, la puesta en marcha del TAV en Euskadi "va muy retrasada".

Tapia ha indicado que espera que, por lo menos, se cumplan las previsiones actuales, y que, "aunque sea 13 años más tarde de lo que se previó en 1994, esté en marcha en 2023". "Pero eso supone que el Estado debe realizar numerosos trabajos y seguirlos con rigurosidad, porque, de lo contrario, sumaríamos más retrasos a los que ya ha habido", ha asegurado.

En este sentido, ha afirmado que el cambio de Gobierno en España supuso "más dificultades", ya que se dio "cierto parón", aunque ha destacado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, asumió cuando fue nombrado los compromisos que el anterior Gobierno tenía con las obras de Y vasca y que espera que se cumplan esos compromisos.