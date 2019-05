El Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá este domingo la ópera 'Einstein on the Beach', de Philip Glass

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá este domingo, a las 19.00 horas, la ópera 'Einstein on the Beach', de Philip Glass, en una versión concierto "muy especial que realza sus virtuosas partes instrumentales y vocales, además de la estructura de la propia pieza, gracias a su particular enfoque y a la brillante labor de los protagonistas".