Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este jueves el estreno estatal de 'Interbeing', de la compañía 2Theatre

'Interbeing' llega a Bilbao avalado por su éxito en el festival Fringe de Edimburgo, donde se representó como parte de la iniciativa Scotland goes Basque del instituto Etxepare, y ganó el premio "Spirit of the Fringe".

Según han destacado desde el teatro bilbaíno, 'Interbeing' es un montaje "muy especial, que llega a mezclar idiomas como el euskera o el ucraniano en la misma escena, y aun así es perfectamente entendible para cualquier tipo de público".

El público se enfrenta a un espectáculo "intenso y con elementos variados, una rapsodia visual de impresionante componente físico y con música original en directo, además de danza, teatro y acrobacias", ha indicado el Arriaga.

El guión, creado a base de testimonios directos de soldados y civiles ucranianos, analiza la escalada del conflicto bélico en aquel país, pasando por diferentes niveles de violencia, como el que se encuentra en los grupos de hinchas radicales de fútbol. De hecho, varios de los intérpretes de la obra son antiguos hooligan ucranianos. El montaje también incluye la utilización de diversos artefactos y una impactante fotografía documental extraída del conflicto ucraniano.

La obra explora los temas aparecidos en los testimonios autobiográficos de la investigación impulsada por la propia compañía, que van desde el amor hasta el síndrome postraumático.

La entradas, a un precio de 21 euros, están ya a la venta en la web del teatro, a través del teléfono 946 850 850 o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.