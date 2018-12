Azkena Rock Festival continúa sumando a sus filas bandas imprescindibles del rock. Los míticos The B-52s, en la que será su última gira europea y coincidiendo con su 40 aniversario, serán nuevos cabezas de cartel junto a los ya anunciados Stray Cats y Wilco; la recién formada superbanda Deadland Ritual (con miembros de Black Sabbath, Guns N’ Roses o Apocalyptica), el vocalista de Pantera, Philip H. Anselmo & The Illegals, interpretando temas de su antigua banda por primera vez; Corrosion of Conformity celebrando 25 años de su legendario álbum ‘Deliverance’; Glassjaw, en su tercera visita a nuestro país en sus más de dos décadas de actividad y Meat Puppets, que regresan con la formación original que tanto influyó a bandas como Soundgarden o Nirvana, todos ellos en fecha exclusiva, conforman, entre otros, las nuevas confirmaciones del festival. Azkena Rock Festival celebrará su edición número 18 los próximos 21 y 22 de junio de 2019 en Vitoria-Gasteiz y hoy desvela la distribución de su cartel por días y pone a la venta las entradas de día.

The B-52s, nuevo cabeza de cartel del festival, se convirtieron a finales de los setenta, por méritos propios, en una de las bandas provenientes del underground que consiguieron más visibilidad gracias a su particular estilo musical, en el que había cabida para el sonido post-punk de la new wave, el surf, el pop sesentero, y todo tipo de influencias retro. La banda se despide con una gira que celebra su 40 aniversario y que recalará en el ARF en un concierto que será el primero de la banda en nuestro país en más de una década.

Cuatro grandes músicos se han unido para formar este nuevo proyecto apodado Deadland Ritual. Geezer Butler (bajista y fundador de Black Sabbath), Franky Perez (cantante de Apocalyptica), Matt Sorum (Guns N’ Roses y Velvet Revolver) y Steve Stevens (Billy Idol y Kings Of Chaos) y están revolucionando a la comunidad rockera con su single de adelanto y publicarán en 2019 un disco que esperamos ver en la que será su única parada en España.

El vocalista de Pantera llegará a Vitoria-Gasteiz como Philip H. Anselmo & The Illegals con un show exclusivo y muy especial conformado únicamente por temas clásicos del repertorio de Pantera, la banda que alzó a Anselmo hace casi treinta años como una de las figuras más influyentes de la escena internacional vinculada al metal.

El sludge, stoner y metal sureño estarán este año representados en el festival gracias a los americanos Corrosion Of Conformity, siendo esta su única parada en nuestro país para celebrar el 25 aniversario de ‘Deliverance’, con Pepper Keenan de vuelta en la formación.

Glassjaw se han coronado por méritos propios como una de las bandas más influyentes en la historia del post-harcore y la prueba de que no han perdido un ápice de la visceralidad y honestidad que les caracteriza la encontramos en ‘Material Control’, su última referencia, para la que hubo que esperar la friolera de quince años desde su anterior disco, y que presentarán en Vitoria en fecha exclusiva.

Con su formación original y también en fecha única llegan los míticos Meat Puppets, una de las bandas que ayudaron a definir el rock alternativo en los 80 y los 90 siendo una de las principales influencias de bandas como Soundgarden, Pavement, Dinosaur Jr o Nirvana (Kurt Cobain siempre los citó entre sus grupos favoritos), que se han reunido para grabar su primer disco de estudio en muchos años. A principios de los noventa alcanzaron cierta visibilidad en la esfera musical mainstream, obteniendo atención internacional, aunque nunca han dejado de ser una banda de culto que brilla como pocas en la escena independiente.

Además, hoy también se suman al Azkena Rock Festival Inglorious, una de las bandas más sólidas del hard-rock actual con nuevo disco debajo del brazo; los suizos Hillbilly Moon Explosion, inspirados en el rockabilly y el espíritu de los años cincuenta; Garbayo, con su proyecto en solitario tras su etapa en Los Zodiacs y su nuevo trabajo ‘Sonido Forestal’; Surfbort, fichados por el sello de Julian Casablancas y una de las bandas más prometedoras y con más proyección del momento y Micky & The Buzz, banda italo-bizkaina de high energy-R&B que interpreta jump-blues y rock & roll de los 50´s con la energía del punk, siempre con el punto de mira en la diversión y el baile.