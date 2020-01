The Morlocks inician en Barcelona la gira estatal que les trae el sábado a Vitoria y el domingo a Bilbao

El grupo, formado en San Diego en 1984, está liderado por el cantante y frontman Leighton Koizumi, y se convirtió en la década de los ochenta del pasado siglo en uno de los pilares básicos de la escena garajera de la costa oeste norteamericana. Está considerado en la actualidad uno de los históricos referentes del género junto a bandas también supervivientes y longevas tras sucesivas reencarnaciones como The Fuzztones, The Lyres, Chesterfield Kings o The Cynics.

Desde su disco debut "Emerge" (1985) la banda ha pasado por rupturas, continuos cambios en su formación, parones, mudanzas de ciudad en ciudad e incidentes varios en los que se ha visto involucrado su líder. Como anécdota, en 1999, la revista Spin Magazine publicó la falsa noticia de la muerte de Leighton Koizumi, quien también se vio involucrado en un robo a un narcotraficante en 1990 en la frontera mexicana.

Koizumi fue encarcelado y cumplió una condena de 10 años. A su salida de prisión, reformó la banda, ya sin ninguno de sus miembros originales en sus filas, salvo su figura. En la actualidad, de nuevo ninguno de aquellos músicos sigue en sus filas en esta última resurrección.

Desde mediados de los ochenta, The Morlocks han publicado un total de siete discos, incluidos directos, y han visto cómo algunas de sus canciones han sido incluidas como banda sonora de películas, programas de televisión o videojuegos.

En la actualidad el grupo se encuentra instalado como residencia estable en Düsseldorf (Alemania), desde donde su líder, quien antes de Morlocks fundó el grupo Gravedigger Five, ha reclutado a músicos de la escena garage europea que han militado en otras formaciones para completar su actual alineación.

El grupo lo integran actualmente el batería Rob Louwers, exmiembro de The Fuzztones o de la banda del legendario guitarrista Link Wray, el bajista Oliver Pilsner (The Fuzztones, The Cheeks, The Magnificient Brotherhood), y los guitarristas Bernadette (Sonny Vincent, The Humpers) y Marcello Salis (The Gravedigger Five, The Hangee V).

La banda regresa de nuevo a España para presentar las canciones de su último disco "Bring On The Mesmeric Condition", publicado en 2018, ocho años después de su anterior trabajo, y que fue grabado en distintas localidades germanas como Friburgo, Düseldorf, Koln y Berlín.

El disco, con el que ya giraron a principios de 2019 por la península, fue mezclado y masterizado por Jim Diamond, integrante de los Dirtbombs. Una de las particularidades del álbum es que, por primera vez en las grabaciones de la banda, todas las canciones son originales y composiciones propias.