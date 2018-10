Trabajadoras del SAD en huelga piden que se les pague como tiempo de trabajo los desplazamiento entre domicilios

En declaraciones a los medios informativos en la capital guipuzcoana, la trabajadora del SAD Marta Jáuregui, coincidiendo con la reunión de la mesa de negociación en el Preco, ha explicado que reivindican "los derechos que nos pertenecen en un mercado difícil y extremadamente duro".

En este sentido, ha indicado que solicitan que se les pague "el tiempo que transcurre en los desplazamientos" en horario de trabajo entre un domicilio y otro en los que prestan el Servicio y que ha computado "en unas cinco horas semanales y 20 al mes".

Además, ha instao a que se les permita "el derecho a la huelga", ya que desde que decidieron ir a la misma el pasado 22 de octubre se les está "ninguneando y poniendo trabas, especialmente con los servicios mínimos", que el Comité "ya ha denunciado".

"No estamos pidiendo nada que no nos corresponda", ha apuntado. Además, ha denunciado que en el nuevo concurso que el Ayuntamiento va a convocar para la prestación del SAD se va a presentar de nuevo la actual adjudicataria "al precio del anterior servicio", porque "no les importan ni las trabajadoras, ni los usuarios".