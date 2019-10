Trabajadores del Metal de Bizkaia dicen que no darán "un paso atrás" y "no habrá paz" hasta tener un convenio "digno"

Trabajadores del sector del Metal de Bizkaia, que se han concentrado este martes ante el Juzgado de Durango con motivo de la declaración de dos compañeros por "defender el derecho de huelga", han asegurado este martes que no darán "ni un paso atrás" y que "no habrá paz" hasta que consigan un convenio "digno".

En un comunicado conjunto, de ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK, CGT, USO y CNT han denunciado que este martes, "tras unas huelgas históricas en el sector del metal de Bizkaia, en el juzgado de Durango declaran dos trabajadores por defender el derecho de huelga". En ese sentido, han acusado a la FVEM y al PNV de "utilizar a la policía para silenciar a los trabajadores del sector", pero, según han asegurado, "no lo han conseguido ni lo conseguirán".

"Nos concentramos aquí para apoyar a los dos trabajadores huelguistas y para trasladar nuestro total apoyo a todos los que han sufrido de múltiples maneras la represión habida en este conflicto, ya que nos han multado, filmado, insultado, y apaleado, aunque pelear por nuestros derechos no será nunca un delito", han afirmado.

Tras destacar que los trabajadores del Metal han secundado "todos los días de huelga de la pasada semana de manera masiva" y que el sector "ha quedado paralizado en los 10 días de huelga que se han realizado hasta la fecha", han censurado que la patronal, "con su habitual prepotencia, en vez de negociar, ha intentado acallar las movilizaciones".

Además, han destacado que la lucha por el convenio del Metal de Bizkaia "va mucho mas allá de una mera lucha sindical, por la importancia que tiene, por ser un sector que arrastra a otros sectores, y, principalmente por entrar en conflicto directo con la filosofía de la patronal y de los gobernantes, pues exige el reparto de riqueza y pone en duda el modelo de país".

"Esto se ha visto en la actuación de la Ertzaintza y en las palabras del lehendakari, donde se alinea con los explotadores. El PNV, una vez más, deja de lado a los trabajadores del Metal de Bizkaia y en general a toda una parte de la sociedad, y con sus palabras demuestra que quieren un sector precarizado y a unos empresarios enriquecidos", han denunciado.

Los sindicatos han afirmado que las palabras de Urkullu "son el reflejo de unas políticas que venden al pueblo" y, por ello, como ya hicieran la semana pasada cuando el lehendakadi afirmó que la FVEM ha hecho "todo lo posible" para intentar llegar a acuerdos con los sindicatos, pero consideró que las centrales estaban predispuestas a celebrar huelga, han insistido en que "debe de dimitir".

Las centrales sindicales han denunciado que la FEVM, "habiendo un clamor popular por un nuevo convenio, no quiere negociar", y han indicado que, a día de hoy, no tienen noticias de nuevas reuniones de negociación. "Para lo único que se ha expresado la patronal es para insultar a la totalidad del sector diciendo que las huelgas solamente tienen un 20% de seguimiento", han reprochado a la FVEM.

La patronal, han denunciado, "no quiere que los trabajadores tengamos sueldos dignos, no quiere mejorar la salud laboral de los trabajadoras, y no quiere que las mujeres tengan una igualdad real en el sector". "La patronal quiere que estemos precarizados, quietos y callados, pero los trabajadores no daremos un paso atrás para lograr un convenio digno", han asegurado, para añadir que, "tras 20 meses de negociaciones y 10 días de huelga, seguiremos en esta nuestra lucha y hasta que no se consiga un convenio no habrá paz".