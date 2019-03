Trabajadores de La Naval se manifiestan ante la sede del PSE para reclamar soluciones y el viernes lo harán ante el PSOE

Trabajadores de La Naval se han manifestado este miércoles en Bilbao ante la sede del PSE-EE para reclamar una solucion por "vía política" a su situación y este viernes trasladarán su protesta a la sede del PSOE en Madrid, donde a la tarde tienen una reunión con la ministra de Industria, Reyes Maroto.

La movilización ha dado comienzo pasadas las diez y cuarto de la mañana en la plaza Moyua y, desde ese punto, los trabajadores se han dirigido hasta la sede del PSE-EE, un recorrido que repetirán hasta las doce del mediodía.

El secretario del comité de empresa, Juanjo Llorden, ha afirmado que "lamentablemente" no encuentran ninguna solución "vía política" a su situación y, a su juicio, sería la "única solución" para abordar el problema de La Naval y de la Margen Izquierda, ya que, según han recordado, "se pueden perder 3.000 ó 4.000 empleos".

Llorden ha señalado que los gobiernos tienen que tener "voluntad de arreglar las cosas y no tienen ni eso". En este sentido, ha indicado que esperan que el viernes la ministra de Industria les ofrezca "alguna solución que no ha dado en las anteriores reuniones".

Asimismo, ha recordado que, además de esta manifestación, este jueves se concentrarán ante la sede del PNV de once a doce y el próximo viernes, coincidiendo con la reunión prevista a las cuatro de la tarde con Reyes Maroto, toda la plantilla se trasladará a Madrid y se concentrarán de once a una de la tarde ante la sede del PSOE y de tres a seis de la tarde ante el ministerio.

SEPI

Llorden ha señalado los "plazos se agotan" y ha recordado que la SEPI ha remitido cartas a los 150 trabajadores que serían recolocados en otros centros de Navantia para que en un plazo de diez días, que acaba este viernes, elijan destino.

El secretario del comité ha explicado que han trasladado a los trabajadores que cumplan con ese requisito porque además, "no es vinculante" pero ha insistido en que los trabajadores "no están en esa y lo que buscan es otra solución, no ir al exilio. "No creo que tengamos que desplazarnos 1.000 kilómetros para trabajar", ha añadido.

A su juicio, sería "más factible" que tanto SEPI como Navantia comprasen los activos de la draga de Van Oord y que los gobiernos alquilaran las instalaciones del astillero a la administración concursal para poder acabar el buque en La Naval, lo que supondría 20 meses de trabajo para 1.000 personas. Ello, según ha insistido Llorden, les daría tiempo para "solucionar la compra de La Naval por parte de los gobiernos".

Por otra parte, ha explicado que la mayoría de la comisión negociadora, salvo UGT, ha optado por recurrir la extinción de contratos, aunque se presentarán por separado.

Llorden ha afirmado ser consciente de las dificultades que implica el recurso pero cree que, si hay un inversor "realmente interesado" en el astillero, "no tiene por qué ser un problema de la judicialización", ya que", si quiere hacer barcos, para eso debería contar con la mayoría de la plantilla". "Lo que no vamos a hacer es dejarlo todo limpio y que luego venga el inversor y haga lo que quiera, no estamos dispuestos", ha asegurado.