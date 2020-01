UGT, LAB y CCOO aceptan la oferta de Cebek del Convenio de locales y campos deportivos, y desconvocan la huelga

ELA, por su parte, ha presentado una propuesta que Cebek considera "absolutamente inasumible", y realizará una asamblea el próximo lunes, por lo que el sindicato nacionalista ha desconvocado la huelga únicamente para ese día.

Los trabajadores del sector de centros y campos deportivos de Bizkaia habían convocado 10 nuevos días de huelga, del 20 al 26 de enero y del 4 al 6 de febrero, en defensa de su convenio y "ante la falta de avance de la mesa negociadora".

Según ha informado la patronal vizcaína, su propuesta recoge una reducción de la jornada anual en 50 horas hasta el año 2023, incrementos salariales de IPC en los años 2018 (+1,1%) y 2019 (+1,2%) e incrementos de IPC +2,25% en los siguientes tres años.

Además, se han recogido aspectos como: salario mínimo en el sector en 2021 de 1.200 euros en 16 pagas (19.200 euros anuales); se ha creado un nuevo plus de nocturnidad de 5% para personal de accesos y socorristas a partir de la primera hora completa trabajada; se modifica la forma de cálculo de antigüedad, tal y como solicitaban los sindicatos; se crea un plus de preparación de clases; y se aumenta progresivamente el plus por días festivos.

Además, se crea una cláusula de mejora del empleo por la que se garantiza la prevalencia de las personas a jornada parcial en la empresa, frente a la contratación de personas externas cuando exista una vacante; se establece que el trabajo en Navidad y Año Nuevo será voluntario; se recoge una nueva licencia; se aumenta la edad de los menores por los que se puede solicitar una excedencia de 10 a 12 años; se redacta un articulado que especifica cuál es la ropa de trabajo que deben entregar las empresas por cada actividad deportiva; y se establece una cláusula de formación.

Otras medidas que se incluyen en el nuevo convenio son el abono de la "Matrícula de Euskaltegi" para preparación de cursos B2 y C1, la creación de una comisión de estudio de pliegos administrativos, así como la obligatoriedad de las empresas de tener un plan de igualdad un año antes de lo marcado por la Ley.