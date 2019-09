La Universidad del País Vasco pide más autonomía y financiación ante Urkullu: "No podemos someternos a una dirección política"

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha celebrado este miércoles en la facultad de Letras del campus de Vitoria el tradicional acto solemne de apertura del curso académico, con parlamentos de las autoridades y una primera lección inaugural, que en este caso ha tenido la peculiaridad de versar sobre cuentos tradicionales como Caperucita Roja. La rectora, Nekane Balluerka, ha aprovechado la ocasión, el del cuadragésimo aniversario de la institución pública, para reiterar su clásica reivindicación de más fondos para un centro que ocupa un puesto entre los 500 mejores de la clasificación de Shangái y para pedir con rotundidad una mayor "autonomía universitaria".

"Se puede y se debe reivindicar tanto ante instancias públicas como ante entidades privadas [la autonomía]. La Universidad debe realizar su labor de docencia e investigación -y también su labor de gestión- sin someterse a una dirección política. Del mismo modo, la Universidad ni puede ni debe estar al servicio de los intereses económicos o grupos de presión empresariales", ha manifestado Balluerka con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Educación, Cristina Uriarte, sentados a su izquierda en el salón de actos donde se ha desarrollado el acto inaugural del curso académico 2019/2020. A su juicio, sería necesaria una nueva ley orgánica que supla un marco actual de "enorme rigidez".

"Tengo la sensación de que, a veces, la demanda por parte de la Universidad de más fondos públicos se interpreta como un camino sin alternativa, más aún cuando acompañamos esta reivindicación, o ese deseo, con la afirmación de la autonomía universitaria", ha añadido Balluerka, que ha enfatizado el importante papel que juega la UPV/EHU en la sociedad vasca y, en particular, en el posicionamiento del euskara como lengua de uso también para la ciencia o las humanidades.

Balluerka también se ha descolgado reclamando más apoyo privado. "Desde esta óptica, para el desarrollo de la Universidad pública adquiere pleno sentido recabar también recursos del sector privado, a través de la prestación de servicios o contratos de transferencia, sin que ello deba condicionar en modo alguno la independencia de la Universidad[...]. Siempre hemos pensado que la financiación de la Universidad no debía reducirse a los recursos públicos", ha explicado. No obstante, ha querido puntualizar que ello "no debe afectar al principio básico de autonomía" como no lo hace "la relación económico-financiera" con la Administración.

Antes de Balluerka, el secretario general de la UPV/EHU, Pedro Iriondo, ha dado algunas cifras y las actuaciones más significativas de la institución, cuyo pulmón son 43.344 estudiantes (2.307 extranjeros), los grandes ausentes en el acto inaugural del curso. La Universidad pública vasca ofrece 71 grados (3 de ellos dobles), 107 másteres y 66 doctorados. En ella trabajan 4.146 personas. El protocolo contra la violencia de género ha permitido atender 24 casos en el último curso, 46 en total desde su puesta en marcha en 2017. Asimismo, hay un plan para ayudar a refugiados a que puedan completar sus estudios del que se han beneficiado 16 alumnos procedentes de Rusia, Siria, Sáhara, Venezuela y Afganistán.

El gran reto para la UPV/EHU es la construcción de un nuevo edificio para la facultad de Medicina y Enfermería, proyectado ya junto al hospital de Basurto, en Bilbao. "Esta nueva infraestructura estará operativa en el curso 2024-2025. Tendrá una superficie construida de 32.000 metros cuadrados y se contempla una inversión superior a 52 millones de euros. Se espera que las obras comiencen en otoño de 2020", ha explicado Iriondo.

El acto se ha cerrado con un breve discurso del lehendakari, quien ha subrayado que se van a invertir "1.411 millones de euros en este cuatrienio en la mejora de la Universidad". Urkullu ha apostado por un marco universitario "vasco" y "propio", "anclado en Euskadi" y "en relación constante con la sociedad". "Ésta es una institución valorada por la sociedad vasca. Es un bien común apreciado y querido. Y también un compromiso", ha cerrado antes de pronunciar el "declaro inaugurado el curso".

El acto ha congregado a numerosas autoridades tanto académicas como políticas. Dos lehendakaris han acompañado a Urkullu, José Antonio Ardanza en las sillas destinadas a los cargos institucionales y Juan José Ibarretxe como uno más entre los docentes universitarios, con toga y birrete, al igual que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra. También han asistido la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, miembros de todos los partidos políticos, las autoridades locales de Vitoria y Álava, el alcalde Gorka Urtaran y el diputado general, Ramiro González, la fiscal superior, Carmen Adán, y el titular del Ararteko, Manuel Lezertua.