Unidos Podemos reclama "luz y taquígrafos" para saber "qué ha hecho el Rey Juan Carlos con el dinero de la ciudadanía"

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Maura se ha referido, de esta manera, a la decisión de Unidos Podemos, Esquerra, PDeCAT, Compromís y EH Bildu de registrar este lunes una comisión de investigación sobre los supuestos irregularidades cometidas por el Rey emérito Juan Carlos I, tras conocerse unas conversaciones en las que la amiga del exjefe del Estado Corinna zu Sayn-Wittgenstein revelaba que el Rey Emérito tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

Maura ha señalado que, en este tema, el "argumento" del Gobierno central es que estas declaraciones "no afectan al monarca vigente", algo que "es así", pero cree, que, "a nivel de ejemplaridad y a efectos de la vida pública hace falta que se depuren responsabilidades".

"Y que se depuren responsabilidades quiere decir que sepamos con luz y taquígrafos qué ha pasado con la Monarquía estos años, qué ha hecho Juan Carlos I con el dinero de toda la ciudadanía y qué ha hecho si hay esas mordidas y esas comisiones o no las hay y si eso está bien o mal y ahí tienen que intervenir no solo los partidos, sino también los tribunales o la prensa", ha añadido.

A su juicio, "el nivel de exigencia debe subir para la Monarquía". Maura ha afirmado que "no es razonable y no es sensato que se hable de cuentas en Suiza de un monarca, sea emérito o no".

Eduardo Maura cree que eso indica que "algo fallaba en la vida pública y en las instituciones españolas" y, por lo tanto, se trata de "ajustar cuentas, en el mejor sentido de la palabra, poner a cada uno en su sitio, quién ha hecho bien o quién ha hecho mal".

"Y eso sólo puede pasar por una comisión de investigación que, a fondo, a nivel parlamentario, pero también a nivel periodístico, público y judicial, depure responsabilidades y hagan de ese bosque de rumores, de dimes y diretes algo claro para saber si la Casa Real hacía esto sistemáticamente o no lo hacía, si es algo de una persona o de dos o si es una red organizada para conseguir financiación paralela para la Monarquía. Y, si esto es así, qué legitimidad tiene. En mi opinión ninguna, aunque esa una cosa que tienen que dirimir los tribunales, así como las instituciones", ha concluido.