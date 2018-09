Urizar insiste en que EH Bildu está dispuesta ampliar el acuerdo de nuevo estatus pero no renuncia al derecho a decidir

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha asegurado este martes que la coalición soberanista está dispuesta a ampliar el acuerdo sobre el preámbulo del nuevo Estatuto que alcanzó con el PNV en la ponencia parlamentaria sobre autogobierno, aunque no a "sacar el derecho a decidir de esa redacción", porque cree que sería "un grave error".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Urizar ha señalado que, "desde el inicio, la gran diferencia" entre las formaciones que están participando en la ponencia sobre autogobierno del Parlamento vasco es "la voluntad".

Así, ha explicado que, tanto EH Bildu como el PNV, estaban dispuestos a "poner todas las propuestas encima, hacer un trabajo serio y contrastarlas", y que ambas formaciones han demostrado "esa voluntad de acuerdo para flexibilizar y adecuar las propuestas iniciales".

"Luego ha habido otros que no han tenido voluntad ni para sentarse. Algunos como mucho han llegado a presentar un voto particular, y otros han tratado de hacer de puente, pero, cuando no lo han logrado, no han tenido la suficiente valentía que requiere una apuesta así. Ahora parece que les ha llegado el nerviosismo, porque los fundamentos del nuevo estatus que se han aprobado no confluyen con sus intereses", ha afirmado.

En este sentido, el dirigente soberanista ha indicado que el resto de partidos les emplazan a "ampliar el acuerdo y lograr una mayoría más amplia", algo que, en su opinión, "siempre es uno de los objetivos de la política", es decir, "lograr acuerdos lo más abiertos, amplios y con mayos consenso posibles, y nosotros tenemos esa voluntad".

"El camino aún da opciones para eso, pero primero hay que sentarse y tener voluntad de hablar y debatir sobre el texto existente. Nosotros estamos dispuestos a ampliar el acuerdo, siempre que nadie ponga encima de la mesa la retirada del derecho a decidir de esa redacción. Creemos que sería un grave error, y tenemos claro que una mayoría de la sociedad vasca asume el derecho a decidir como un derecho propio que tiene que estar en el próximo marco político principal", ha destacado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, Pello Urizar ha asegurado que el debate sobre los presupuestos "aparece cada año" y es "importante", porque es "el principal instrumento de un gobierno" para llevar a cabo sus políticas, aunque ha indicado que EH Bildu considera las cuentas como "una parte del todo", por lo que "tiende la mano" al PNV "no solo para los presupuestos, sino con voluntad de hacer política con perspectiva de país".

Urizar ha afirmado que EH Bildu ya dijo "antes de comenzar la campaña de 2012" que tenía "total disponibilidad" para llegar a acuerdos con el PNV, pero ha lamentado que "todas nuestras ofertas han recibido la negativa del principal partido, y el PNV ha preferido pactar con el PSE y llegar a acuerdos puntuales con el PP".

"Nosotros estamos tendiendo la mano no solo para los presupuestos, tendemos la mano con voluntad de hacer política con perspectiva de país, y dentro de eso entran los presupuestos. Aún así, también hablaremos de presupuestos, sin ninguna duda, porque siempre estamos dispuestos a hablar", ha asegurado.