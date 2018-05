Urizar (EH Bildu) dice que "el marco" del nuevo Estatuto no lo puede marcar La Moncloa o pasará lo que en Cataluña

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha afirmado que "el marco" del nuevo Estatuto para Euskadi no lo puede marcar "el que está sentado en La Moncloa" y ha advertido de que, de esta forma, van a producirse "escenarios similares a los de Cataluña". Tras señalar que el "mínimo" del futuro estatus debe ser el derecho a decidir, ha afirmado que no puede haber "chantajes" y ha advertido de que, si no se logra la unanimidad, se debe entrar en el juego de las mayorías.

En una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Urizar ha mostrado su "preocupación" por la "filtración" del documento del PNV con planteamientos para el preámbulo del nuevo Estatuto que, a su juicio, se ha hecho "con muy mala intención" para "entorpecer el debate de la ponencia de autogobierno", cuando todos sus integrantes se emplazaron a "mantener discreción en el procedimiento".

El representante de EH Bildu ha puntualizado que "ese borrador" redactado por la formación jeltzale, que se conoció este pasado martes, es "consecuencia" de los acuerdos alcanzados en la reunión de la pasada semana por los grupos políticos, en la que cada grupo político debía establecer "qué mínimos políticos o qué términos" debían aparecer es "ese preámbulo", que fijaría "el marco del Estatuto".

"Cada una de las formaciones dijo: esto tiene que aparecer y, luego, el que redacta, pone su mano, es el PNV con sus bases, pero poniendo cuestiones que no son suyas. Luego, cada uno de los grupos tendremos que enmendar, enriquecer y plantear nuestras propuestas", ha explicado.

Para Urizar, el hecho de que "se filtre" el texto es que existe "una intencionalidad de torpedear y entorpecer ese proceso, quizá porque a alguno le resulte muy molesto que esta Comunidad Autónoma tenga un estatus nuevo político que marque una relación de igual a igual con el Estado español". "Me da la sensación de que ahí puede estar el problema. Supone utilizar artimañas que no benefician nada a un debate sincero", ha dicho.

PREÁMBULO

Pello Urizar considera que, en la propuesta de preámbulo redactada por el PNV, "hay cuestiones" que EH Bildu puso sobre la mesa, "como las hay de otros grupos", aunque "faltan también cuestiones". Según ha puntualizado, la voluntad de su grupo es "llegar a acuerdos" en base a definir "la capacidad de este pueblo para poder decidir".

"El proceso y la metodología, a poder ser, debe ser mediante el acuerdo y la negociación. No es hora de exigir maximalismos, pero sí de reconocer que este pueblo tiene un recorrido y en el siglo XXI, más democrático que las personas puedan decidir, no existe", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que EH Bildu está dispuesto a "utilizar todas las vías", pero "ese mínimo que se denomina el derecho a decidir tiene que aparecer". A su juicio, "hay posibilidades de hacerlo" y ha anunciado que la coalición soberanista trabajará para que en el nuevo estatus "aparezca esa clave".

Ha recordado que las decisiones en el Parlamento "se toman por mayoría" aunque "es conveniente que salgan adelante con el mayor apoyo posible". "Pero no podemos caer en el chantaje de, 'si yo no estoy de acuerdo, no se juega'. El consenso es positivo, pero, cuando la unanimidad no se puede aplicar, tiene que entrar en juego la práctica de las mayorías. A eso, tenemos que estar dispuestos a jugar todos" , ha dicho.

PLAN IBARRETXE

El secretario general de EA se ha referido a las críticas de la máxima dirigente del PSE-EE, Idoia Mendia, que advirtió ayer de que el documento elaborado por el PNV "recuerda al Plan Ibarretxe". A su juicio, "cuando alguien" advierte de que, si se "va por ahí no va a dejar dar esos pasos" porque tiene detrás "al primo de zumosol", se trata de "un chantaje claro, que en el siglo XXI no se puede aceptar".

"Creemos que hay posibilidades de ir avanzando. Lo que no se puede nunca plantear es un escenario en el que el inicio siempre esté condicionado a que alguien de fuera, con más capacidad, más poder, te diga: 'esto sí se puede, esto no se puede'. Eso no es democracia", ha manifestado.

Urizar cree que, "si el marco en el que hay que jugar lo decide solo el que está sentado en La Moncloa, es un marco que no va a poder desarrollarse con normalidad y que va a tener escenarios similares a los de Cataluña".