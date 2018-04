Urizar advierte al PNV de que "levantar el 155 es muy relativo" porque "ha llegado para quedarse y no solo en Cataluña"

El secretario general de EA y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha afirmado este miércoles que "no se entiende muy bien" que el PNV ponga como condición que se levante el artículo 155 en Cataluña para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Gobierno del PP, ya que "levantar el 155 es muy relativo", porque, en su opinión, "ha llegado para quedarse, y no solo en Cataluña". "Es como una espada de Damocles que también está encima de nosotros", ha apuntado.

En una entrevista concedida a ETB 1, recogida por Europa Press, el dirigente abertzale ha manifestado que hay "una contradicción de base" en la postura del PNV ante la posibilidad de negociar las cuentas del Ejecutivo central, ya que la formación jeltzale realizó en el manifiesto del pasado Aberri Eguna "una lectura profunda" de la actual situación, compartida por EH Bildu, "en la que dice que el 155 no es algo de aplicar un solo día y que viene una gran involución desde España".

"Dicho eso, creo que luego no se entiende muy bien cómo se puede plantear que aprobar unos presupuestos puede ser legítimo y que la razón para ello sea que, en algún momento, se levante el 155. Levantar el 155 es muy relativo porque ha llegado para quedarse, y no solo en Cataluña, porque es como una espada de Damocles que también está encima de nosotros", ha reiterado.

En este sentido, ha advertido al PNV de que, si realiza una lectura en el sentido de que "viene una involución política y democrática, no puedes plantear aprobar unos presupuestos con los principales protagonistas de esa involución, que son el PP y Ciudadanos".

Asimismo, ha considerado que los presupuestos "también son un instrumento político" y que, cuando se decide apoyarlos, "hay que decidir qué modelo política impulsas, qué modelo social impulsas, y qué modelo de libertades impulsas". "Por lo tanto, para nosotros existe una contradicción, y creemos que no se puede gestionar esta situación de una manera tan simple", ha lamentado.

CATALUÑA

Además, Pello Urizar ha destacado que el rasgo principal del proceso en Cataluña ha sido que es "un proceso pacífico", y que, ante eso, el Estado "no sabe responder si no es con los parámetros de siempre, y en sus parámetros de siempre en los que debe haber violencia", en referencia a la acusación a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) de presuntos delitos de terrorismo y rebelión.

"En Euskal Herria lo hemos sufrido durante muchos años. En el marco del 'todo es ETA' se realizaron muchas detenciones y se cerraron periódicos. El Estado no sabe responder a través de la negociación, a través del acuerdo, y la única forma de utilizar la imposición es centrar la violencia, para lo que aplica la rebelión, terrorismo o kale borroka. Pretende llevar el conflicto a ámbitos que controla bien", ha denunciado.

Por último, el dirigente abertzale ha asegurado que en Cataluña "no hay enfretamiento civil, no hay violencia en la calle, no existe esa realidad que quieren vender, pero les conviene para, entre otras cosas, poder lanzar de manera cómoda el mensajo del 'a por ellos oé oé oé'".