Urizar responde a PNV que si no hay "acuerdos más amplios" en autogobierno es por la falta de voluntad "de otros"

El secretario general de Eusko Alkartasuna y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha respondido al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que si no se han producido "acuerdos más amplios" en las bases del nuevo estatus "no es por falta de voluntad" de la coalición soberanista sino "de otras formaciones que no se quieren sentar".

Además, se ha preguntado si a la formación jeltzale "le molesta" un acuerdo "solo con EH Bildu", y ha insistido en que una reforma estatutaria en la que el derecho a decidir "no esté recogido" sería "muy difícil de aceptar" por la coalición soberanista.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Urizar se ha referido al acuerdo de bases alcanzado con el PNV en la ponencia de autogobierno para la reforma del Estatuto y a las declaraciones de este viernes del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en las que éste indicaba que el acuerdo con la coalición soberanista "no es dogma de fe".

En este sentido, Urizar ha compartido que en política hay "pocos dogmas de fe" y ha indicado que desconoce si Ortuzar trasladó esta idea porque "le molesta que el acuerdo haya sido solo con EH Bildu", ya que a la coalición también le "gustarían acuerdos más amplios".

"Si algo hemos demostrado en todo el proceso de desarrollo de las bases del nuevo estatus es nuestra voluntad de jugar con cintura política y poner en la mesa propuestas más abiertas de lo que teóricamente se supone a EH Bildu", ha valorado, para añadir que si los acuerdos no se han dado, "no es tanto por falta de voluntad nuestra sino de otras formaciones que no se quieren sentar".

DERECHO A DECIDIR

Cuestionado por las líneas rojas de EH Bildu a la hora de alcanzar acuerdos, Urizar ha destacado que "hay una petición mayoritaria en este país que es la de respetar el derecho a decidir y lo tenemos puesto en primera línea de nuestros postulados políticos".

"Este pueblo debe tener la capacidad y posibilidad de llevar a efecto el derecho a decidir. Una mera reforma estatutaria donde el derecho a decidir no fuese recogido para nosotros sería muy difícil de aceptar", ha incidido.

Asimismo, ha criticado que da la sensación de que hay algunas formaciones políticas que "cuestionan que Euskadi sea un sujeto político" y ha subrayado que el marco en el que se editó el Estatuto de Gernika está "superado" y se debe tener "la capacidad para generar otro para 30 o 40 años", cuestión a la que "ayuda" el acuerdo alcanzado con el PNV.