Urkullu: "el BEC es el escenario internacional de Euskadi Basque Country"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, junto con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, y la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha asistido esta tarde al acto organizado con ocasión del 15 aniversario del BEC, en el que ha remarcado que este recinto es el "escenario internacional de Euskadi Basque Country".

"La aportación del BEC ha ido mucho más allá de la actividad económica y empresarial. Ha sido un gran escenario para la consolidación de la actividad asociativa, cultural, deportiva y musical de nuestro país", ha añadido.

En este sentido, ha abogado por seguir trabajando estrechamente con el conjunto de instituciones, asociaciones y empresas para potenciar esta infraestructura "vital" para el desarrollo y la internacionalización del conjunto de la economía vasca y de Euskadi.

Según ha destacado, hoy la economía vasca exporta el 40% de lo que produce y es, "en parte, gracias al BEC". Así, ha resaltado que el BEC simboliza un país "comprometido con la internacionalización, la industria, la innovación y la cultura".

La nueva Feria de Muestras de Bilbao, el BEC, se construyó hace 15 en los terrenos antes ocupados por la empresa Altos Hornos de Vizcaya, en el barrio de Ansio. El lehendakari ha recordado que en el momento de construcción del BEC se cuestionó la inversión, la dimensión, el lugar elegido, incluso su denominación.

Al igual que ocurrió con el BEC, ha indicado que en Euskadi también se han cuestionado otras infraestructuras como el Metro, el Guggenheim, las autopistas, los puertos, la energía eólica, Zabalgarbi o el Tren de Alta Velocidad. "Debe ser que el cuestionamiento mejora los proyectos, porque aquí seguimos en constante transformación", ha señalado.

Al acto de aniversario del BEC también han asistido la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, el delegado del Gobierno, Jesús Loza, y la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui.

CEREMONIA

La celebración del 15 aniversario ha tenido lugar en el Salón Luxua de BEC! Convenciones y ha reunido a cerca de medio de millar de personalidades del mundo político, económico, cultural, social y deportivo.

Las intervenciones institucionales han ido acompañadas de un espectáculo de imágenes y música; un montaje inmersivo de arte digital concebido como un innovador repaso al pasado, presente y futuro de BEC.

Cada uno de los apartados ha contado con su propia creación: el primero se ha centrado en la arquitectura Bauhaus, cuyo diseño funcionalista ha inspirado la construcción del recinto; el segundo ha sido un homenaje al legado del maestro Ennio Morricone, con las míticas notas de 'Once Upon a time in America' o 'El bueno, el feo y el malo', acompañando al presente de la organización de ferias y congresos; y, por último, el tercer apartado ha mirado al futuro a través de un mundo abstracto que se ha apoderado del espectáculo.

Al 15 aniversario de BEC han asistido, entre otras personalidades, diputados forales, entre ellos Imanol Pradales y Jose María Iruarrizaga; alcaldes como Josu Bergara, de Sestao, y Mikel Torres, de Portugalete; así como numerosos concejales de los ayuntamientos de Barakaldo y Bilbao.

El mundo empresarial también ha estado representado por los presidentes de Confebask, Eduardo Arechaga; Cecobi, Pedro Campo, y Cebek, Iñaki Garcinuño, así como por representantes de empresas vizcaínas, medios de comunicación y promotoras musicales, entre otros colectivos.

2.348 EVENTOS Y 15 MILLONES DE VISITANTES

Bilbao Exhibition Centre ha acogido un total de 2.348 eventos de diferente índole: 358 ferias; 1.764 eventos como congresos o convenciones, pero también asambleas de colectivos o agrupaciones, consejos de dirección de empresas o exámenes de oposición pública y finalmente, 226 espectáculos, principalmente musicales, aunque también eventos deportivos. Además, 15 millones de personas han pisado el atrio de las instalaciones feriales para asistir a alguno de estos eventos.

Muchos de los eventos que se han celebrado en estos años y que han presentado un alto porcentaje de participación internacional (Bienal de Máquina-Herramienta, los premios EMA de MTV, Wind Europe, el Congreso Mundial de Concesionarios de Skoda) no habrían sido una realidad si no se dispusiera de un recinto como el construido en el viejo solar de Ansio.

"En quince años ha generado un impacto económico que supera los 1.240 millones de euros y que tuvo su punto álgido el pasado ejercicio con 134,7 millones de euros", han destacado desde el BEC.