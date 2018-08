Urkullu ratifica a Torra su petición de que excarcelen a los dirigentes independentistas catalanes para una distensión

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido este miércoles una llamada del president de la Generalitat, Joaquim Torra, en relación con la petición que realizó ayer el presidente del Gobierno Vasco para que los dirigentes independentistas catalanes, entre los que se encuentra Oriol Junqueras (ERC), sean puestos en libertad con el fin de rebajar la tensión de la situación catalana. Urkullu se ha ratificado en sus palabras ante Torra, y ambos han mostrado su disposición a reunirse.

En un comunicado, el Gobierno Vasco ha asegurado que Urkullu "no desistirá en su empeño de ayuda desde la buena fe", pese a "las polémicas interesadas" que surjan por sus actuaciones.

Durante su intervención en San Sebastián este pasado martes, tras la primera reunión del Consejo del Gobierno Vasco que dio inicio al curso político, el Lehendakari consideró que, si se excarcelara a los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva, entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras, y se oyera su voz en Cataluña, se podría "contribuir a la distensión".

Iñigo Urkullu llamó a hacer esta reflexión pese a saber, según apuntó, que sus declaraciones podían causar "polémica", y después de que a mediados de agosto visitara a Junqueras en la prisión de Lledoners, a petición del político catalán.

Ante las reacciones que se han producido en Cataluña a estas manifestaciones de Urkullu, fuentes del Gobierno Vasco han explicado que el Lehendakari ha recibido hoy una llamada del president, con el que ha mantenido una conversación en la que ha confirmado sus declaraciones.

Las mismas fuentes han apuntado que, "al margen de interpretaciones que puedan y quieran hacerse de los movimientos del Lehendakari, es evidente que los mismos son a requerimiento de quien así lo considere y solicite (en alusión al líder de ERC), con planteamientos que se mantienen en la discreción".

Tras señalar que "la realidad no siempre se corresponde con opiniones y elucubraciones publicadas", han informado de que Urkullu se ha ratificado ante Torra en sus declaraciones y "ambos han mostrado su disposición a reunirse".

En todo caso, han aclarado que Urkullu "no va desistir en su empeño de ayuda desde la buena fe y no va a entrar en polémicas interesadas" que se pretenden fomentar por quienes quieren "retroalimentar sus propias posiciones".

EUSKADI Y CATALUÑA

Lehendakaritza ha afirmado que "es obvio que Cataluña y Euskadi son realidades totalmente distintas", y también está "claro que el Lehendakari no interviene en cuestiones ajenas a Euskadi, si no es requerido para ello". No obstante, ha recordado que, en este caso, está también sobre la mesa "la cuestión del modelo de Estado, la plurinacionalidad, el autogobierno o la cohesión social".

En este sentido, ha asegurado que habría sido "más cómodo" para Iñigo Urkullu "no visitar a quien se lo había solicitado" y que "había sido parte importante de las decisiones en el llamado 'procés'". "Pero no es ésa la actitud del Lehendakari, quien, en todo caso, ha respetado siempre la discreción y primado la perspectiva humanitaria de la visita", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que "es conocido el planteamiento contrario a la judicialización de la política", tal como ya trasladó Urkullu en septiembre del año pasado "a todos los agentes". En aquella ocasión, el presidente del Gobierno Vasco afirmó: "Se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba".

Por ello, el lehendakari cree que "es obvia la necesidad de dar pasos para rebajar la tensión", y también ha reiterado que se ponga "fin a las situaciones de prisión provisional" y la necesidad de "restablecer el diálogo político para dar salida a un problema de naturaleza política"

"Si alguien quiere entender a su antojo y necesidad otra cosa, ése no es el planteamiento que anida en la disposición ni en los hechos ciertos desarrollados por el Lehendakari", ha asegurado el Ejecutivo vasco.