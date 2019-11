Urkullu apuesta por convertir el "reto digital" en "una oportunidad de país"

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido este miércoles de que, "en la senda de la digitalización no podemos caminar solos" y ha apostado por convertir el "reto digital" en una oportunidad de país, a la vez que ha dicho que el Gobierno Vasco concibe la industria y sus empresas como "agentes comprometidos con el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental".

Iñigo Urkullu, acompañado de la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha inaugurado este miércoles en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia) la sexta edición del congreso Basque Industry 4.0, en el que hoy y mañana se darán cita 3.600 empresas industriales, centros tecnológicos y personas emprendedoras.

En su intervención, Urkullu ha indicado que la organización de esta jornada en el BEC es "el mejor exponente de la importancia que otorgamos en nuestro País a la transformación que supone la 'industria 4.0'". El Lehendakari ha agradecido la participación de más de 100 personas ponentes y la presencia de 170 stands profesionales, así como el interés de las empresas, centros tecnológicos, universidades o atartups.

Además, ha destacado que este año se contará con veinte empresas punteras en ciberseguridad, que "nos van a aportar su conocimiento y experiencia en los países más avanzados". Así mismo, ha indicado que el congreso acoge también a los organismos de FIRST, el Foro mundial de equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, y ha subrayado que "en la senda de la digitalización no caminamos solos, no podemos caminar solos".

Según el lehendakari, esta jornada "pone de manifiesto la necesidad de seguir compartiendo visión, estrategia y plan de acción para convertir el reto de la digitalización en una oportunidad"."Esta es una 'prueba de liderazgo' para nuestro país, una oportunidad económica y empresarial para responder a los retos de la sociedad, una industria 4.0 proyectada hacia el 'bien común'", ha añadido Urkullu.

Por otro lado, ha señalado que el Gobierno y las instituciones vascas, en un formato de participación público-privado, están "compartiendo una reflexión en el horizonte 2030: la nueva Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3; el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la respuesta a la triple transición demográfico-social, ecológico-energética y tecnológico-digital".

En este sentido, ha asegurado que conciben la industria y sus empresas como "agentes comprometidos con el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental". Según ha recordado, hace cuatro años, el Gobierno Vasco tomó parte activa en la Conferencia de París, suscribiendo todos sus compromisos, y, "ahora, la industria vasca y los sectores de energía, movilidad sostenible o medio ambiente estarán presentes y tendrán voz propia, también, en la próxima COP 25, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático".

"Este encuentro anual es, también, una reflexión sobre el futuro, una reflexión que organizamos con un objetivo compartido: convertir el reto digital en una oportunidad de País", ha concluido.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha indicado que, "año tras año, las cifras de la cita van en aumento pero el reto no es sumar cada vez más gente, sino ser un punto de encuentro de valor añadido para las empresas vascas y para las personas que están trabajando en ellas".

"Seguimos organizando una cita profesional dirigida y pensada en el tejido industrial de Euskadi porque, a pesar de que hemos recorrido un camino importante y respetable en la apuesta por la industria avanzada, somos conscientes de que aún nos falta mucho camino por andar", ha dicho.

Tapia, que ha explicando que se necesita socializar aún más la estrategia local en lo local, "intensificar nuestra colaboración interna entre empresas, entre centros, entre todos los agentes activos en el desarrollo industrial", ha destacado que en la estrategia Basque Industry 4.0 existe una hoja de ruta liderada por un Grupo de Pilotaje compuesto por representes públicos y privados.

Tras concretar que dicho Grupo de Pilotaje trabaja conforme a tres pilares, (favorecer el uso de las nuevas tecnologías en pymes, impulsar nuevos modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías y elaborar un modelo de formación que sea imprescindible para dar respuesta a la industria del futuro), la consejera ha destacado el Basque Digital Innovation Hub (BDIH) está a disposición de las pymes para que "se incorporen a la nueva forma de hacer industria".

Tapia ha finalizado su intervención afirmando que "en todo caso, la industria 4.0 de Euskadi no pasa única y exclusivamente por la digitalización, las tecnologías, la formación o los modelos de negocio", sino que la Estrategia Basque Industry 4.0 "ha sido seleccionada por UNIDO, la Unidad industrial de Naciones Unidas como un modelo a seguir en la implementación de desarrollo sostenible".

BASQUE INDUSTRY 4.0 - THE MEETING POINT

En la jornada de este miércoles, la ponente principal ha sido Nuria Oliver, ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT), quien bajo el título "Hacia una Industria 4.0 para el bien común" ha comentado cuestiones como que el Big Data, los datos, y la capacidad de darle sentido, son posiblemente los activos más valiosos en la economía digital, en un contexto en el que la tecnología no puede estar por encima del ser humano, y ha animado a unirse al trabajo de hacer posible esta cuestión.

El evento de dos días supone también la integración de la ciberseguridad industrial como una de las cuestiones fundamentales de la Industria 4.0. Así, más de una veintena de empresas de ciberseguridad de los países avanzados en esta materia han decidido estar presentes en el apartado Expo de Basque Industry 4.0-The Meeting Point. Concretamente, acuden a Euskadi representantes de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Gales y Holanda, además de las principales empresas vascas de ciberseguridad, un colectivo que se está evidenciando de manera positiva en el contexto internacional.

Por otra parte, este evento sirve de punto de encuentro para los organismos miembros de First, el foro mundial de equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad. El FIRST Bilbao Technical Colloquium se celebra en Basque Industry 4.0-The Meeting Point gracias a que el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) es miembro del mismo y en él se comparte información sobre vulnerabilidades, incidentes, herramientas y todos los demás problemas que afectan la operación de los equipos de respuesta y seguridad de incidentes.

Finalmente y como se ha venido haciendo en las últimas ediciones, en Basque Industry 4.0 se presentarán los resultados correspondientes a cuatro casos de la edición 2018-2019 del programa BIND 4.0. Las presentaciones buscan mostrar algunas realidades de colaboración entre empresas tractoras y startups a través de los proyectos de aplicación de las tecnologías habilitadoras para la Industria 4.0, a la vez que tratarán de difundir y poner en valor el programa y el modelo BIND 4.0.

La Expo de Basque Industry 4.0 crece hasta los 170 stands en los que estarán los centros tecnológicos del Basque Research & Technology Alliance (BRTA), los activos 4.0 de Basque Digital Innovation Hub (BDIH), las empresas punteras de la Industria 4.0 vasca, y las startups de la aceleradora público-privada BIND 4.0, que forman parte ya de este evento que les sirve de escenario para llevar a cabo los encuentros con las empresas con las que formalizarán posteriores contratos.