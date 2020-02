Urkullu hace "autocrítica" si ha parecido que ha actuado con "falta de empatía" con las familias de los desaparecidos

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado "autocrítica" por si ha podido parecer que ha actuado con "falta de empatía" con las familias de los dos trabajadores desaparecidos en el desprendimiento del vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar. "No ha sido al caso", ha aseverado, para afirmar que ha tenido que actuar "con prudencia".

En el turno de réplica a los grupos durante su intervención en la Diputación Permanente del Parlamento para explicar las actuaciones de su Gobierno en el derrumbe del vertedero de Zaldibar, ha señalado que hace una "autocrítica personal en cuanto a lo que pueda ser esa interpretación de falta de empatía" con las familias de los trabajadores que se le ha achacado.

"Y lo hago con hondo pesar porque me he interesado y he seguido la relación del Gobierno con los familiares desde el primer momento, desde el mismo día 6", ha indicado. En todo caso, ha apuntado que la preocupación de las familias no han sido por una supuesta "falta de empatía", sino el rescate de los desaparecidos, algo que comparte el Ejecutivo.

CERCANÍA Y COMPRENSIÓN

El presidente del Gobierno vasco ha apuntado que, cuando se ha reunido con los familiares en dos ocasiones, no le han transmitido que hayan sentido "la falta de empatía" de la que se le acusa. "Reconocieron que las personas profesionales que les han atendido, lo han hecho con cercanía y comprensión", ha indicado.

A su juicio, el problema "no es la empatía o la falta de calidad humana, sino solucionar el caso y encontrar a los desaparecidos", que ha sido "la prioridad" de su Ejecutivo desde el principio.

Por todo ello, ha reiterado su "autocrítica, en la medida que haya parecido parecer que he podido proceder con falta de empatía". "No es el caso. Tengo un protocolo personal que me obliga a actuar con la máxima prudencia, pero la prudencia no está reñida con la empatía", ha indicado. En este sentido, ha reiterado que se reunió con los familiares cuando sabía que tenía información relevante y "veraz" que transmitirle.